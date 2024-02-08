Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 августа
- Сергей Александрович Дёмин известен в Кировском межрайторге и как мастер кузнечного дела, и как рационализатор. Чтобы разрубить лист 15 мм железа при помощи зубила и молота, два рабочих затрачивали 10 минут. Дёмин сконструировал специальные ножницы, и один человек стал справляться с этой работой в 6 раз быстрее. Дёмин также изобрёл станок для насечки пил и сконструировал тиски для изготовления головок болтов любых диаметров, в 8 раз увеличив производительность труда на этой операции.
- В Южно-Сахалинске областные авиамодельные соревнования открылись запусками моделей планеров. Фюзеляжная модель планера, построенная прошлогодним чемпионом Федей Власовым (Южно-Сахалинск), держалась в воздухе 1 минуту 15 секунд.
(Продолжение следует).