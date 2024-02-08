После циклона. Сергей Надсадин проверил организацию работ на снежном полигоне «Южный»

В областном центре продолжается ликвидация последствий мощного циклона. Мероприятия по расчистке городских улиц и вывозу снега ведутся в круглосуточном режиме. Сергей Надсадин проверил, как организована работа на снежном полигоне «Южный».

Южный полигон – одна из трёх площадок в муниципалитете, где хранится снег, вывезенный с городских улиц и дворов. Нагрузка на полигон возросла после обширного циклона. Ежедневно на улично-дорожной сети Южно-Сахалинска и планировочных районов города, в том числе на вывозе снега, работает порядка 200 единиц спецтехники.

На сегодняшний день объект принял 1,7 млн кубометров снежных масс. Работа ведётся круглосуточно. В среднем за ночь выгружается 4200 спецмашин. По словам директора подрядной организации, которая занимается содержанием площадки, Валерия Дремлюгова, полигон готов принять около 3 млн кубометров снега. В пределах полигона работает 10 единиц техники. Распределение снега ведётся с учётом будущих осадков, чтобы мощности объекта хватило до весны.

– Первоочередная задача — вывезти снег с городских улиц. Закономерно от жителей поступают вопросы по эффективности работы снежных полигонов. В процессе организации подобных площадок есть свои нюансы. К тому же важно обеспечить работу полигона с перспективой до конца зимы, чтобы он функционировал в обычном режиме. Подрядчик опытный, занимается содержанием этой площадки с 2014 года, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Работы по расчистке города выходят на завершающую стадию. Стабилизировалась ситуация с обеспечением проезда во дворы многоквартирных домов, организован доступ к контейнерным площадкам на всей территории областного центра.

Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего расширения проезжих частей, расчистки тротуаров, автобусных остановок и других участков улиц. Сергей Надсадин отметил, что эта работа находится на особом контроле. Все сигналы от южносахалинцев фиксируются и оперативно передаются городским службам.

Виктор ГОРОДОВ.