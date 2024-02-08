Работы идут по графику. Январские метели не повлияли на темпы строительства автобусного парка в Южно-Сахалинске

Ход работ проверил мэр города Сергей Надсадин.

На новом современном объекте, строительство которого планируется завершить в текущем году, будет базироваться автопарк крупнейшего муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания».

Строительство автобусного парка – ключевое мероприятие транспортной реформы областного центра, которая реализуется по инициативе мэра Сергея Надсадина при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.

На его территории будут расположены производственный и административно-бытовой корпус, мойка на 4 линии, открытая стоянка на 250 автобусов, контрольно-пропускной пункт, газовая котельная и др.

О ходе работ главе города доложил главный инженер компании подрядчика — ООО «Остов» Владимир Гвон. Несмотря на мощный циклон, прошедший в Южно-Сахалинске, строительство идёт по графику. Для ликвидации последствий снегопада привлечено достаточное количество спецтехники – это позволило в короткий срок привести территорию в порядок.

– Проводятся внутренние инженерные работы в административно-бытовом корпусе, приступаем к облицовке фасада, заканчивается монтаж металлокаркаса производственного корпуса и мойки, – рассказал Владимир Гвон.

Ежедневно в работах на строительной площадке в среднем задействовано 68 человек. Со следующей недели штат будет увеличен, что позволит ускорить работы по ряду направлений.