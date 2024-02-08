Пятница, 9 февраля, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Работы идут по графику. Январские метели не повлияли на темпы строительства автобусного парка в Южно-Сахалинске

110
Мэр Сергей Надсадин посетил площадку строительства автобусного парка.

Ход работ проверил мэр города Сергей Надсадин.

На новом современном объекте, строительство которого планируется завершить в текущем году, будет базироваться автопарк крупнейшего муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания».

Строительство автобусного парка – ключевое мероприятие транспортной реформы областного центра, которая реализуется по инициативе мэра Сергея Надсадина при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.

На его территории будут расположены производственный и административно-бытовой корпус, мойка на 4 линии, открытая стоянка на 250 автобусов, контрольно-пропускной пункт, газовая котельная и др.

О ходе работ главе города доложил главный инженер компании подрядчика — ООО «Остов» Владимир Гвон. Несмотря на мощный циклон, прошедший в Южно-Сахалинске, строительство идёт по графику. Для ликвидации последствий снегопада привлечено достаточное количество спецтехники – это позволило в короткий срок привести территорию в порядок.

– Проводятся внутренние инженерные работы в административно-бытовом корпусе, приступаем к облицовке фасада, заканчивается монтаж металлокаркаса производственного корпуса и мойки, – рассказал Владимир Гвон.

Ежедневно в работах на строительной площадке в среднем задействовано 68 человек. Со следующей недели штат будет увеличен, что позволит ускорить работы по ряду направлений.

– Новый автобусный парк – важный объект как для транспортной компании, так и для всего города. Побывали на газовой котельной. Её строительство в завершающей стадии, ожидаем пусконаладку, – отметил Сергей Надсадин.

Предыдущая статья
Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ