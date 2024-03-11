Хроника 1952 (По страницам «Советского Сахалина»)

25 сентября
На рейде в заливе Касатка (о. Итуруп) встал большой теплоход. На его белоснежном борту чётко выведено: «Тобольск». Это второе после «Норильска» комфортабельное пассажирское судно, работающее на регулярной экспрессной линии Владивосток – Корсаков – Курильские острова – Петропавловск-на-Камчатке. Судно доставило на Итуруп отпускников и почту.
26 сентября
- В Татарском проливе работали два научно-исследовательских экспедиционных судна СахТИНРО «Жемчуг» и «Исследователь». Для изучения местонахождения жирующей сельди с борта «Жемчуга» спускали дрифтерные сети и одновременно вели гидрологические наблюдения. В них принимали участие и молодые ихтиологи, окончившие в этом году Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства и Молотовский университет.
4 октября
- Пятый год китобойная флотилия в районе Курильских остров охотится за китами. За это время здесь выросли замечательные кадры. Более чем в пять раз увеличилась добыча китов. 16 работников флотилии удостоены правительственных наград. Среди них – единственная в мире женщина-капитан китобойного судна «Буран» В. Я. Орликова, награждённая орденом Красного Знамени. Стремясь ознаменовать XIX съезд партии новыми трудовыми успехами, экипажи китобойцев «Буран», «Вьюга» и «Шторм» 7 сентября впервые применили метод коллективной охоты за морскими гигантами, который дал неплохие результаты. Сейчас суда завершают годовой план.
- В колхозе «Советский Сахалин» Кировского района выращен богатый урожай овса. Лучшие его образцы подбираются для отправки на районную сельскохозяйственную выставку.
19 октября
- Находки последних лет на Итурупе ещё раз подтверждают приоритет русских людей в открытии и освоении Курильских островов. В 1948 году в песке на берегу у пос. Куйбышево найдена рында (судовой колокол) с потерпевшего крушение русского корабля на Охотском побережье Итурупа. Точную дату установить не удалось.
- Житель пос. Рейдовое Ф. Цурканов недавно нашёл медную монету с надписями: «Монета сибирская», «две копейки», «1776 г.». Незадолго до этого Цурканов на своём приусадебном участке обнаружил серебряный пятак, выпущенный Московским монетным двором. Вероятно, монеты принадлежали разным людям: одна – жителю Сибири, другая – представителю центральной России или Камчатки, а, возможно, купцу, приезжавшему на Итуруп торговать с айнами.
21 октября
- В нынешнем году пищетрест организовал сбор дикорастущих ягод. Уже заготовлено и переработано на варенье, сиропы и соки свыше 140 т брусники и голубики. Предприятие изготовило для продажи населению 50 т варенья. А ещё – значительное количество грибов – подосиновиков и груздей для маринадов.
(Продолжение следует).