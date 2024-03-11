Хроника 1952 (По страницам «Советского Сахалина»)

25 сентября

На рейде в заливе Касатка (о. Итуруп) встал большой теплоход. На его белоснежном борту чётко выведено: «Тобольск». Это второе после «Норильска» комфортабельное пассажирское судно, работающее на регулярной экспрессной линии Владивосток – Корсаков – Курильские острова – Петропавловск-на-Камчатке. Судно доставило на Итуруп отпускников и почту.

26 сентября

В Татарском проливе работали два научно-исследо­вательских экспедиционных судна СахТИНРО «Жемчуг» и «Исследователь». Для изучения местонахождения жирующей сельди с борта «Жемчуга» спускали дрифтерные сети и одновременно вели гидрологические наблюдения. В них принимали участие и молодые ихтиологи, окончившие в этом году Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства и Молотовский университет.

4 октября

Пятый год китобойная флотилия в районе Курильских остров охотится за китами. За это время здесь выросли замечательные кадры. Более чем в пять раз увеличилась добыча китов. 16 работников флотилии удостоены правительственных наград. Среди них – единственная в мире женщина-капитан китобойного судна «Буран» В. Я. Орликова, награждённая орденом Красного Знамени. Стремясь ознаменовать XIX съезд партии новыми трудовыми успехами, экипажи китобойцев «Буран», «Вьюга» и «Шторм» 7 сентября впервые применили метод коллективной охоты за морскими гигантами, который дал неплохие результаты. Сейчас суда завершают годовой план.

В колхозе «Советский Сахалин» Кировского района выращен богатый урожай овса. Лучшие его образцы подбираются для отправки на районную сельскохозяйственную выставку.

19 октября

Находки последних лет на Итурупе ещё раз подтверждают приоритет русских людей в открытии и освоении Курильских островов. В 1948 году в песке на берегу у пос. Куйбышево найдена рында (судовой колокол) с потерпевшего крушение русского корабля на Охотском побережье Итурупа. Точную дату установить не удалось.

Житель пос. Рейдовое Ф. Цурканов недавно нашёл медную монету с надписями: «Монета сибирская», «две копейки», «1776 г.». Незадолго до этого Цурканов на своём приусадебном участке обнаружил серебряный пятак, выпущенный Московским монетным двором. Вероятно, монеты принадлежали разным людям: одна – жителю Сибири, другая – представителю центральной России или Камчатки, а, возможно, купцу, приезжавшему на Итуруп торговать с айнами.

21 октября

В нынешнем году пищетрест организовал сбор дикорастущих ягод. Уже заготовлено и переработано на варенье, сиропы и соки свыше 140 т брусники и голубики. Предприятие изготовило для продажи населению 50 т варенья. А ещё – значительное количество грибов – подосиновиков и груздей для маринадов.

(Продолжение следует).