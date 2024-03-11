Безымянные остановки

Езжу на «тройке» чуть ли не каждый день и всякий раз недоумеваю: неужели нельзя изменить запись остановок на автобусах этого маршрута? Раньше под одним названием объявлялись две остановки: перед ул. Сахалинской и на ул. Бумажной. Обе были «Бумажной».

С лета прошлого года на этой линии появилась ещё одна остановка – напротив Дома торговли. И хотите верьте, хотите нет, но теперь ул. Бумажную объявляют уже отсюда. То есть уже три остановки носят одно название. Правда, водители как-то регулируют этот процесс, и средняя «Бумажная» около ул. Сахалинской пропускается.

Нам, местным, всё равно, мы знаем город и не заблудимся. А каково приезжим? Эта тройная «Бумажная» кого хочешь запутает.

Кстати, в последнее время появилось немало новых остановок, но многие уже объявляются. Может, пора и этим, на проспекте Мира по пути следования «тройки» на север, дать название и внести в автобусные записи? Или это очень сложно?

Даниил Шамов, г. Южно-Сахалинск.