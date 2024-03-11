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Слово прощания

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Минувший понедельник стал для коллектива редакции газеты «Советский Сахалин» воистину тяжёлым днём.

Пришло трагическое известие, что страшный недуг унёс жизнь нашей сотрудницы

Татьяны Ивановны Аверкиной.

Красавицы, умницы, труженицы, бесконечно преданной нашему изданию – у неё одна запись в трудовой книжке и почти полувековой стаж.

В редакцию она пришла в шестнадцать лет. Начинала курьером издательства Сахалинского обкома КПСС, затем окончила курсы машинописи и делопроизводства при Южно-Сахалинском гарнизонном Доме офицеров. В одном лице она была и техническим секретарём, и заведующей отделом кадров. При необходимости исполняла обязанности помощника корректора, учётчика писем, завхоза, библиотекаря-архивариуса редакции. Много лет была заботливым и бессменным членом правления профсоюзной организации и председателем профкома.

Милая, скромная, трудолюбивая, она образцово относилась к своим обязанностям. Её уважали и любили в коллективе за добрый нрав, спокойный характер, готовность помочь в любой ситуации.

За успехи в труде у Татьяны Ивановны более 50 благодарностей и поощрений. Многолетняя и добросовестная работа ветерана труда отмечена Почётной грамотой Сахалинской областной Думы, Грамотой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России».

Татьяна Ивановна вырастила троих детей, которые подарили ей внуков. А ещё как настоящая островитянка она любила свой край и его людей, рыбалку в любое время года и сад-огород, который был ей в радость.

Беда приходит внезапно, в чёрных траурных красках, и ей невозможно заступить дорогу. Но светлый, солнечный образ нашей Татьяны Ивановны навсегда останется в нашей памяти, в истории газеты, которой она посвятила свою жизнь.

Редакция газеты «Советский Сахалин».

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