Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 октября

На Невельском бондарном заводе завершается монтаж новой электростанции, установлены локомобили и генераторы. С пуском электростанции невельчане получат дополнительно 100 кВт электроэнергии.

С каждым рейсом парохода на Сахалин прибывают десятки семей переселенцев-колхозников. В этом году рыболовецкие артели Чеховского, Анивского и Поронайского районов приняли в члены артели семьи колхозников-рыбаков, прибывшие из разных районов Советского Союза. Много семей приехало из Полтавской и Брянской областей. Колхозники радушно принимают новых сахалинцев. Более 500 семей переселенцев получили дома, выстроенные для них колхозами. Только на жилищное строительство выделено ссуд на 25 млн рублей.

1 ноября

Свыше 10 тыс. книг политической, художественной и технической литературы предоставлено в распоряжение учащихся Александровского горного техникума. Здесь проводятся читательские конференции по прочитанным книгам, новинкам советской литературы.

Жители пос. Смирных получили от строителей прекрасный подарок – клуб на 250 зрителей с фойе и библиотекой. Организованный при клубе кружок художественной самодеятельности уже поставил концерт, который привлёк сотни трудящихся. В клубе регулярно демонстрируются кинофильмы. В планах работы – лекции, литературные вечера, культурные мероприятия.

6 ноября

В этом году на промысле Восточный Эхаби широко используются передовые методы добычи нефти. Успешно освоены штанговые скребки для депарафинизации насосно-компрессорных труб. Удаление парафина позволило значительно удлинить время работы высокодебитных скважин. Теперь некоторые из них до пяти месяцев не снижают нефтеотдачу.

(Продолжение следует).