Рассада зеленеет, солнышко блестит… Март вовсю работает на щедрый урожай

Раннюю белокочанную капусту на Сахалине в основном выращивают рассадным способом.

Первым делом выбирайте скороспелые гибридные сорта, такие как: «№ 1 грибовский 147», «первый полярный К206», «малахит», «сюрприз», «июньская», «экспресс» и другие. Их вегетационный период – 50 – 70 дней. Чтобы у вашей семьи всё лето к столу была свежая капуста, отведите под её ранние сорта не более 6 кв. метров грядки.

Первым делом проведите калибровку капустных семян, опустив их в раствор марганцовки (1 – 2 г на стакан воды). Выберите самые крупные из них, промойте в проточной воде, просушите, остальные вам не пригодятся. Плодородную землю в плошках или ящичках пролейте раствором марганцовки и в бороздки на расстоянии 1 см друг от друга заделайте семена («шаг» между рядками – 3 см).

Можно посеять и семена цветной капусты. Хороши такие ее сорта, как «ранняя грибовская 1355», «гарантия», «царевна», «фарао», «фламенко», «барселона», «роберт», «снежана», «ванила айс». Они созревают за 88 – 110 дней.

Покупая семена, обращайте внимание на аннотации на упаковке. Отдавайте предпочтение сортам овощей, стойким к основным заболеваниям. К примеру, огурцы должны быть устойчивы к мучнистой, ложно мучнистой росе и антракнозу. Этим требованиям отвечают такие сорта зеленцов, как «мальчик с пальчик», «малышок», «мотылёк», «филиппок», «сын полка», «гепард», «кузнечик», «буян», «маринда», «султан», «мазай», «емеля», «кураж», «вояж» и другие.

К партенокарпическим (т. е. самоопыляемым) сортам огурцов обязательно нужно будет подсаживать 2 – 3 растения, опыляемых пчёлами («изящный», «фортуна», «цезарь», «журавлёнок», «аннушка», «бирюза», «княжна», «антошка», «соблазн»). Тогда урожай будет хорошим.

Сейчас самое время пикировать в торфоперегнойные горшочки рассаду баклажанов, перцев и индетерминантных (высокорослых) томатов. После чего растения определяйте в тёплое место, прикрывая от прямых солнечных лучей. Дней через 5 – 7 они окоренятся. Чтобы стебельки не вытянулись, постепенно снижайте температуру, приоткрывая фрамугу. Что касается детерминантных томатов, то их надо посеять на рассаду до 15 апреля, желательно во время новолуния – в среду, пятницу, субботу или воскресенье. Сеянцы вырастут сильными и здоровыми, если в тёмное время суток досвечивать их люминесцентными лампами.

Лук-севок, приготовленный на рассаду, всходит медленно. При появлении 3 – 5 пёрышек высотой 5 – 7 см приступайте к пикировке. После чего температуру воздуха понижайте до плюс 15 градусов. Поливайте растения умеренно, ведь переувлажнение почвы может вызвать у луковичек серую гниль донца.

Приступайте к яровизации картофеля, разложите клубни на свету ростками вверх. Некоторые дачники перед этим с профилактической целью промывают клубни картофеля марганцовкой. И правильно делают.

В конце марта можно сеять все цветы и готовить к посадке георгины. Разрезайте клубни на 2 – 3 «пальца», снижайте температуру и выставляйте их на свет.

В теплицах, что зимовали без покрытия, разрыхлите снег, просыпьте его древесной золой или калийной селитрой. Это ускорит его таяние. Готовьте парники под посевы редисов, салатов, рассаду капусты, ворошите снег, укрывайте эти школки плёнкой.

Из-за высоких снегов много поломов на деревьях и кустарниках. Удаляйте веточки, обрабатывайте срезы садовым варом. По стволам деревьев пройдитесь либо садовой побелкой, либо известковым молочком (добавив в известь медного купороса). Затем под кроны деревьев набросайте снежка и хорошо притопчите его у стволов. В солнечную погоду в яблонях, сливах, грушах уже начинается сокодвижение. Если мыши в эту пору повредят кору, потеря сока ухудшит состоянии плодовых деревьев.

Приготовьте для сада прививочный материал, используя для этого прирост прошлого года. Чтобы ветки лучше сохранились до апреля, их нижние срезы заверните в мокрую вату и в целлофановом пакете положите под морозильную камеру холодильника.

Некоторые садоводы веточки жимолости, смородины, крыжовника делят на фрагменты с 3 – 4 почками каждый. Нижний срез при этом выполняется под углом 45 градусов ниже последней почки на 0,5 см. А в верхней части ветки прямой срез делается выше первой почки на 0,5 см. Черенки ставят в воду, в литре которой растворены 1 ч. ложка мёда или 1 – 2 ч. ложки сахара. Вместо подсластителей можно использовать ростовые вещества. За два месяца у черенков, выставленных на свет в тёплом месте, хорошо разовьется корневая система.

Готовьтесь в начале апреля обработать сад от вредителей 1,5 – 3-процентным раствором бордоской жидкости.

Валентина Косенкова, агроном.

На заметку

Трихоцин – препарат для защиты растений от болезней. Этим биофунгицидом обрабатывают землю от болезнетворных грибков.

МатринБио – высокоэффективный инсектоакарицид, работает против паутинного клеща, белокрылки, тли и других вредителей. Этот препарат растительного происхождения широкого спектра действия хорош для защиты томатов, огурцов, винограда, цветочных и плодово-ягодных культур. Оказывает влияние на червей, капустных гусениц, тлей, растительных клещей и других насекомых. Низко токсичен для людей и животных. Быстро разлагается в природе на углекислый газ и воду. Рабочий раствор не хранится, используется в день его приготовления.

Осенний подснежник

В прошлом году в первых числах ноября на одном из дачных участков среди пожухлой листвы и травы увидела целую полянку ярко-розовых цветов. Они были похожи на крокусы, смотрелись удивительно празднично. На участке никого не было, и я так и не узнала, что это за цветы. Не подскажете ли их название?

Татьяна Барсукова, г. Южно-Сахалинск.

Вы наблюдали цветение колхикума, который ещё называют безвременником или осенником. Весной он выпускает крупные ланцетные листья, к июню они засыхают. Поздней осенью, когда уже ничто не цветёт, колхикум выстреливает десятками розовых или лиловых махровых цветков (белые и кремовые встречаются редко). Вот почему этот многолетник называют безвременником или осенним подснежником.