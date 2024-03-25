Что за сметана?

На днях в СМИ шла информация о том, что сахалинского производителя уличили в добавлении в сметану растительного масла. А кто этот производитель, почему-то не известили.

Не совхоз ли это «Южно-Сахалинский»?

В начале марта я купила сметану его производства и была удивлена «новым» её качеством. Она лежала в баночке белым плотным куском, который, кажется, можно было резать ножом. Вскрытая баночка стояла в холодильнике больше недели, но в ней не появилось ни капли жидкости, хотя в этих условиях сметана раньше «плыла». С этой ничего не происходило, несмотря даже на истечение срока годности.

С тех пор я в магазинах сметану «Южно-Сахалинского» больше не брала, хотя тот случай мог быть и единственным.

Оказывается, наших сельхозпроизводителей проверяют надзорные или контролирующие органы. И это правильно! Мы в последние годы покупаем иногда не то, на что рассчитывали.

Помнится, прошлым летом я покупала в совхозе «Соколовский» редиску. Спросила у продавца, хорош ли товар? Та поклялась, что не пожалею, если куплю.

Дома начала чистить корнеплоды – а они испорчены. Выбросила весь пакетик стоимостью 70 рублей. А недавно в этом же магазине купила пакет свеклы. Она оказалась странной внутри – с какими-то розовыми обширными вкраплениями. Видно было, что это не особенности сорта. Интересно, как оценили бы его проверяющие?

А сколько пекинской капусты ушло у меня за последние годы на помойку! Покупалась она в разных местах.

Принесёшь домой, разрежешь – и в мусорное ведро, возвращать покромсанные овощи назад в магазин – себе дороже.

Хотелось бы, чтобы производителей и продавцов продуктов питания проверяли чаще. Всё же это вопрос здоровья населения. И населению надо сообщать имена предприятий-производителей, допустивших к продаже продукцию с каким-то изъяном. У покупателя должен быть выбор.

Нина ЗАЙЦЕВА, г. Южно-Сахалинск.