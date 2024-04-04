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Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Старший машинист паровоза «Д 51-23» депо Взморье И. П. СЕМКИН. Фото А. ШОСТАК.

23 ноября

  • Научные сотрудники биологического сектора Сахалинского филиала АН СССР составляют почвенную карту нашей области. Они обследовали земли Шлейф-Сусунайского хребта на площади 3 тыс. га и большие площади в районе Охи. Выявлены пахотнопригодные участки и разработаны мероприятия по повышению их плодородия.

26 ноября

  • Недавно экипаж передового судна «Леонид Красин» Сахалинского морского пароходства получил задание доставить в один из портов Татарского пролива «сигару» с лесом. Когда пароход с «сигарой» на буксире вышел в рейс, ему на пути встретились сплошные ледовые поля. Расколотые форштевнем судна льдины исчезали за кормой парохода и громоздились на «сигару». На борьбу со льдами поднялась вся команда. Чётко работали вахтенные матросы, машинисты, кочегары. Умело маневрируя во льдах, пароход с «сигарой» благополучно вышел в открытое море и вскоре доставил лес по назначению.

(Продолжение следует).

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