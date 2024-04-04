Лирика для военных моряков

В советское время было сочинено много песен о Дальнем Востоке. И в некоторых песенных историях можно обнаружить единичные упоминания о нашем крае. Вот, например, в 1946 году впервые прозвучала «Тихоокеанская лирическая», её написали композитор Константин Листов (1900 – 1983) и поэт Николай Флёров (1913 – 1999). Кстати, основной профессией Флёрова была журналистика, а ещё он сочинял стихи и прозу. Многие его произведения посвящены морю, что отразилось в названиях сборника стихотворений и поэм «Огни и воды» или повести «Море и жизнь».

Дальний Восток вошёл в судьбу москвичей Флёровых ещё в русско-японскую войну 1904 – 1905 годов. Мать Николая была участницей обороны Порт-Артура. А её сыну, служившему в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте, довелось окончание второй мировой войны встретить на Тихом океане. Морской офицер участвовал в боевых операциях, так что его литературное творчество, посвящённое военным морякам, – это правдивый рассказ о нелёгкой службе, верности долгу, любви к своей Родине.

Заслуженный деятель искусств, народный артист РСФСР Константин Листов написал музыку к более чем 800 песенным текстам. Широко известны такие его произведения, как «Ходили мы походами», «Махорочка», «Песня о тачанке», «Гренада», «В землянке», «Севастопольский вальс», «Тихоокеанская лирическая». Музыка к последней написана на стихи Николая Флёрова. В них поэт отметил разные географические места: бухту Золотой Рог и Тихий океан, Петропавловск-на-Кам­чатке и Южный Сахалин, а также Китай и Корею. Есть в песне, посвящённой победе Советского Союза во второй мировой войне, и упоминания об «Электрическом утёсе» – так называлась береговая батарея Порт-Артурской крепости во время русско-японской войны. Кстати, Порт-Артур и в августе 1945-го, когда война близилась к финалу, был тыловой базой советских, китайских и корейских войск.

Третий куплет «Тихоокеанской лирической» звучит так:

Шли моряки – чем дальше, тем быстрее,

В грозе атак не дрогнул ни один!

Освобождали братскую Корею

И брали с боем Южный Сахалин.

В 1970-е фрагмент этой композиции использовался в качестве заставки для передач телерадиокомпании Приморья.

Изначально «Тихоокеанская лирическая» создавалась для хорового пения. Многие годы её исполняла мужская группа ансамбля песни и пляски ТОФ. В декабре нынешнего года ансамбль отметит своё 85-летие. На торжестве наверняка прозвучит и «Тихоокеанская лирическая», вошедшая в золотой репертуарный фонд коллектива.

Елена Белобережская.