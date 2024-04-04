В поисках альтернативы. Сахалинский врач пишет книгу здоровья и долголетия

Юрий Павленок – человек уникальный. Из семьи потомственных докторов. Уже четыре поколения Павленок посвятили себя здравоохранению.

Недавно Юрий Михайлович отметил 80-й юбилей, полвека из прожитых лет отдал медицине. Первая частная клиника на Сахалине – его.

40 лет назад он внедрил здесь новый нетрадиционный способ выявления заболеваний – иридодиагностику. Газета «Советский Сахалин» первой рассказала об этом смелом шаге сахалинского доктора и поддержала новатора. Сейчас Юрий Павленок занят подготовкой книги советов и рецептов для пациентов. Ждём её выхода в свет!

Имея классическое медицинское образование, он всю жизнь посвятил поиску новых методик диагностики и лечения больных. Тратил заработанные средства на повышение квалификации и получение знаний, которые считает главным своим богатством.

– Всегда выписывал несколько десятков медицинских изданий, изучал, делал подборки. На даче у меня скопилось 2 тонны журналов. Меня уговаривали их продать, но я не согласился, – рассказывает один из пионеров нетрадиционной медицины на Сахалине.

Юрий Павленок сетует, что сейчас его коллеги не могут выйти в лечении пациентов за рамки существующих западных стандартов. По его мнению, в этом есть как плюсы, так и минусы. В Европе и Америке под них разработаны методики и подобраны лекарства, а у нас в полной мере всё это есть только в Москве, в регионах с этим сложнее. Аналоги же, по его мнению, могут дать совершенно другой эффект.

– Сейчас врачи могут спасти жизнь, снять острое состояние, но лечить хронические заболевания хорошо умеют не все. Что будет, когда уйдёт генерация врачей, получивших образование в советское время, мне трудно даже представить, – сетует целитель.

По мнению нашего собеседника, зачастую частная медицина гибче и эффективнее, потому что больше заинтересована в быстром внедрении новейших технологий. Врачи, которые там работают, чаще выезжают на учёбу не только на материк, но даже за границу. Кроме того, по регламенту в государственной поликлинике доктор может уделить пациенту только короткое время, за которое даже врачу опытному сложно поставить точный диагноз.

– Когда я работал в частной клинике, я мог по часу беседовать с больными, – вспоминает Юрий Павленок.

Юрий Михайлович признаёт, что не является универсальным врачом, таким, как Гиппократ. Тем не менее благодаря своей любознательности он смог вылечить или затормозить течение некоторых серьёзных заболеваний у некоторых родственников и знакомых. А также преодолел последствия своего инсульта, когда потерял способность говорить и двигать рукой. При этом призывает людей перепроверять медицинские рекомендации: врачи тоже могут заблуждаться. Цена ошибки может быть очень дорогой.

Но и бездумно применять методики из интернета и прессы не советует, потому что там тоже много неверной информации и рекламы мошенников. Или то, что вылечит одного больного, другого убьёт. В этом разобраться может только компетентный специалист. Найти такого – ещё одна большая проблема.

Старик в 40 лет

Наш собеседник напомнил цитату из произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети»: «В комнату вошёл 40-летний старик». По мнению врача, стремительное старение начинается именно с этого возраста. Сейчас на пенсии у Павленка появилось время для обобщения жизненно важной информации, которой он хочет поделиться с людьми. Полезные, но практически неизвестные сведения, по его мнению, особенно пригодятся представителям старшего поколения. Нетривиальные советы, например, как сохранить зубную эмаль, гигиенические и другие рекомендации. Некоторыми из них он поделился в нескольких опубликованных статьях в научно-популярном журнале «Физкультура и спорт».

– В поликлиниках старикам часто в ответ на их жалобы говорят, что всё дело в возрасте, – говорит Юрий Павленок. – Мне же хочется, чтобы они жили долго без боли, были активными и могли самостоятельно за собой ухаживать.

Решение есть всегда

Юрий Павленок полагает, что неизлечимых болезней нет. Просто способ лечения может содержаться не в традиционной, а в альтернативной медицине, включая народные средства.

За свою долгую практику он не раз сталкивался с осуждением, непониманием внедряемых им новых методик. Но воспринимал это философски. Ведь известно большое количество примеров, когда изобретателей и учёных подвергают гонению, а спустя время начинают считать их выдающимися людьми.

– В традиционной медицине каждый врач знает только свои средства, позволяющие лечить определённую группу заболеваний, на которой он специализируется. Иглотерапия и физиотерапия универсальны. Впервые о новых методах иглотерапии я прочитал в 70-х годах. Тогда я взял отпуск за три года, поехал на курсы и стал физиотерапевтом и иглорефлексотерапевтом, – рассказывает врач. – Затем освоил иридодиагностику (наука о распознавании патологических изменений в организме по радужке глаза).

Часто бывает, что автоматически смотрю людям в глаза и вижу заболевания на ранних стадиях, которые традиционными методами не определишь. Ведь УЗИ определяет болезнь почек, к примеру, только когда на их лечение требуется масса усилий. 40 лет назад некоторые медики за использование этой методики называли меня шарлатаном, а сегодня иридодиагностику широко используют в лечении.

Два десятка лет назад боли в спине лечили только обезболивающими уколами и лекарствами. Сейчас к ним добавились мануальная терапия и остеопатия, которые уже ни у кого не вызывают осуждения ввиду их доказанной эффективности. Этим специальностям официально обучают в медицинских вузах. Но мировое фармацевтическое лобби, которое не заинтересовано в развитии гомеопатии, мануальной терапии, иглотерапии и других методов, пытается их дискредитировать. Иначе они теряют громадные сверхприбыли.

С возрастом остеопороз делает кости ломкими, что приводит к переломам. Это происходит в связи с уменьшением мужских половых гормонов (андрогенов), которые есть у представителей обоих полов, только в разном процентном соотношении. Без андрогенов кальций не усваивается в организме. Зато он содержится в трутневом расплоде, который в сочетании с кальцием и витамином Д укрепляет кости. Такие препараты существуют. Но об этом мало кто знает. Поэтому дорогостоящее лечение не приносит результатов.

Проверено на себе

Юрий Михайлович рассказывает, что несколько лет безуспешно лечился от стенокардии, глотал горстями лекарства и лежал в больнице. Нередко для решения этой проблемы проводят операции по шунтированию, что помогает лишь на какое-то время. Врач нашёл более простое и эффективное средство – намагниченную воду, которую по научной статье делал в домашних условиях. Благодаря её применению стенки сосудов расширились немного – на 2 – 3 процента, но этого оказалось достаточно для восстановления поступления крови и снятия сердечных болей. С помощью намагниченной воды вылечил также у себя гепатит.

– Вода, которую мы пьём, содержит карбонат кальция и другие примеси, которые делают наши сосуды каменными, откладываются в почках. Это похоже на образование накипи на стенках чайника. Клетка тратит огромную энергию для очистки поступающей жидкости. Организму нужна чистая, практически дистиллированная вода, только не кипячёная, – делится доктор.

Кроме того, он вместо замены тазобедренного и коленного суставов применяет душ. Сильным напором воды, в том числе с помощью специальной насадки, массирует точки в проблемных местах до красноты, чтобы улучшить кровообращение.

Вылечил плечо с помощью электропунктуры, основываясь на принципах китайской медицины.

– Один сахалинский депутат познакомил меня с профессором с материка, который уверял, что нашёл действенный метод борьбы с раком. Я подумал, что это шарлатанство, но, когда заболел мой близкий человек, а официальная медицина оказалась бессильна, решил попробовать и этот вариант. Посидел у этого учёного несколько недель на приёме и понял, что действительно в этом что-то есть. Моей знакомой врачи отпустили 4 месяца жизни, а она здравствует уже много лет благодаря этому человеку. Подобных случаев, когда люди на 3 – 4-й стадии рака, получая альтернативную терапию, продолжают жить, достаточно много. Причём это лечение стоит намного меньше обычного и не имеет побочных эффектов. Это только один из методов, о которых население не знает.

Есть лабораторные исследования, подтверждающие, что растительные красители в 99 процентах случаев убивают клетки рака. А открытие это сделал российский учёный Михаил Кутушов. Он объединяет в своей работе западный и восточный подход и имеет докторские научные степени в классической и традиционной тибетской медицине и философии. Он не только хирург, но и токсиколог. Несмотря на его достижения и заслуги, он также подвергался нападкам, потому что его взгляды не вписывались в официальную онкологию.

Юрий Михайлович рассказал об интересном эффекте, полученном в Белоруссии. При введении детского микробиома-микроба организм старика начинал молодеть, улучшались его физические и умственные способности. Невидимые микробы оказывают колоссальное влияние на организм, где они содержатся в огромном количестве. Например, если у вас отсутствует определённый микроб, то можно есть сладкое в любых количествах. Сахарный диабет вам не грозит. Они влияют на работу мозга и появление таких заболеваний, как аутизм, болезни Паркинсона и Альцгеймера, и много чего ещё.

– Я присутствовал при лечении женщины с помощью медитации, которое проводил сахалинский доктор, прошедший обучение в Гималаях. Врач был весь мокрый от напряжения, но у пациентки боль прошла. Как это происходит, я не понимаю, но эффект наблюдал своими глазами. При этом не думаю, что этот метод универсален для всех болезней, – говорит Юрий Павленок.

Патриарх сахалинской медицины – очень позитивный человек, который любит пошутить, общаться в хорошей компании, петь и играть на баяне. Положительные эмоции нам, к счастью, доступны без рецептов.

Олег Маркин.