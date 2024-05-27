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Писатель Денис Чернов привез Василия Теркина с Сахалина в Мариуполь на фестиваль «Звезды над Донбассом»

Сергей Лукьяненко и Денис Чернов в Мариуполе на фестивале
Сергей Лукьяненко и Денис Чернов в Мариуполе на фестивале "Звезды над Донбассом".

Когда островной писатель Денис Чернов не смог найти машину, чтобы добраться из московского аэропорта до автостанции на Теплом Стане, он занес две объемные картонные коробки в здание аэровокзала, чтобы пройти с ними к электричкам. Охрана у рамок безопасности обратила внимание на необычный груз: «Что у вас в коробках? Гипс?!». В багаже островитянина лежали белоснежные статуэтки Василия Теркина – персонажа одноименной поэмы Александра Твардовского. Чернов вез их через Москву в Мариуполь, где с 14 по 19 мая в пятый раз прошел ежегодный культурный фестиваль «Звезды над Донбассом».

Первое мероприятие в столицу ДНР привезли еще в 2019 году. Спецоперация еще не началась, но и без нее Донецк часто обстреливали украинские боевики. Это не помешало сражающейся республике воспользоваться идеей писателя-фантаста Андрея Лазарчука и собрать в собственной столице его собратьев по перу. Мероприятие признали удачным и решили проводить ежегодно. А в 2023 году «Звезды над Донбассом» получили поддержку фонда президентских инициатив.

– В 2024 году фестиваль провели в Мариуполе. Туда приехали почти пятьсот человек, – рассказал Денис Чернов. – Я летел из Южно-Сахалинска в Москву, а потом 16 часов ехал к Азовскому морю автобусом. Некоторые участники «Звезд над Донбассом», среди которых был журналист, поэт и писатель Александр Пелевин, добирались в из Ростова.

Молодой поэт Александр Пелевин надежно связан с Сахалином. Впервые он приехал в островную область на патриотический форум «ProДФО» в декабре 2023 года. Тогда он выступил в Доме правительства, посетил полигон в Троицком, читал стихи в музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин». Сахалинцы, природа и история региона покорили петербургского литератора. И следующей осенью он заехал на остров во время отпуска.

Встретив Дениса Чернова в Мариуполе Александр Пелевин передал привет журналистам «Советского Сахалина» и обещал в скором времени провести в Южно-Сахалинске новые встречи с любителями литературы.

В городе у Азовского моря, где еще несколько лет российские войска выбивали украинских нацистов из развалин металлургического комбината «Азовсталь», с 14 по 19 мая соратники Александра Пелевина провели больше сотни мероприятий. Литераторы разных направлений представили дончанам книги, собрали круглые столы по патриотическому воспитанию, обсудили с широкой аудиторией российское кино.

Денис Чернов, представляющий в ДНР островную область, сосредоточился на поэме А. Твардовского «Василий Теркин» – это его проект, посвященный патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Сахалинец читал школьникам лекции о поэме и ее персонаже, ставшем народным героем. После выступления предлагал желающим раскрасить гипсовую фигурку русского солдата.

Дети Мариуполя раскрасили статуэтки Василия Теркина, которые привез с Сахалина писатель Денис Чернов
Дети Мариуполя раскрасили статуэтки Василия Теркина, которые привез с Сахалина писатель Денис Чернов

– Ребятишки в доме творчества, Старокрымской школе Мариуполя и доме культуры села Урзуф раскрасили примерно шестьдесят «теркиных», – объяснил Денис. – Участники фестиваля в этом году ездили по самым разным учреждения города и окрестным селам. Некоторые добирались до линии боевого соприкосновения, как, например, Пелевин, который часто гостит у бойцов.

Мастер-классы по раскрашиванию статуэтки Василия Теркина прошли в ДК и школах Мариуполя
Мастер-классы по раскрашиванию статуэтки Василия Теркина прошли в ДК и школах Мариуполя

Фестивальная программа занимала почти все время пребывания на Донбассе, но Денис выкроил часы, чтобы осмотреть Мариуполь. По его словам, разруха отступает из кварталов: центральные улицы восстановлены или завешены лесами. Часть частного сектора в руинах, но улицы уже покрыты асфальтом. Разве что «Азовсталь», мимо которой проезжает каждый гость Мариуполя, до сих пор вся в развалинах.

Жители города металлургов встречают гостей из России тепло и радушно. Хотя предупреждают: в Мариуполе есть «ждуны», очевидно, мечтающие о возращении в город нацистов.

– Вышел на пляж, который уже привели в порядок и благоустроили, – рассказал Денис, – решил сфотографировать Азовское море. Ко мне тут же подошла девушка, которая сидела на песке с ребенком, предложила снять меня на фоне моря. И заставила десяток раз подпрыгнуть, чтобы сделать эффектный кадр. Она очень рада вхождению Донбасса в состав России, ждет от этого только хорошее. Спросила меня: где можно узнать судьбу ее обращения по разрушенному жилью? Дал ей совет связаться с Общероссийским народным фронтом.

Доставку «теркиных» из Южно-Сахалинска в Мариуполь оплатила Сахалинская область. Взамен регион получил перспективу: Денис Чернов участвовал в первом учредительном съезде Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Россия. Образ будущего». Как утверждает председатель Общественной палаты ДНР  и организатор «Звезд над Донбассом» Александр Кофман, организация должна открыть новое поколение творцов и объединить культурный щит вокруг России. Руководителем ассоциации избран писатель Сергей Лукьяненко, филиалы откроются в 45 регионах России – Сахалинская область теперь входит в их список.

В Мариуполе прошел учредительный съезд Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Россия. Образ будущего».
В Мариуполе прошел учредительный съезд Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Россия. Образ будущего».

Теперь хочется увидеть в Сахалинской области плоды попытки патриотических сил, собравшихся вернуть культуру России в сферу традиционных ценностей и сделать нормой уважение к истории Отечества.

Николай ШЕЛЕПОВ.

 

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