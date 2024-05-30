Как же полезно заглядывать в тайники прошлого: перечитывать, пересматривать и переслушивать песни советских лет! Надеемся, что впереди будут и другие находки. А пока знакомим читателей с песней, которую знали в разных частях Советского Союза благодаря четырёхсерийному художественному телевизионному фильму «Большая перемена». Он вышел на экраны в начале 1970-х. В истории о девятом «А» классе вечерней школы звучит песня «Меня зовут рабочий класс» в исполнении народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и актёра Валерия Хлевинского.

Но обо всём по порядку. Музыку к песне «Меня зовут рабочий класс» написал композитор, народный артист СССР и РСФСР Эдуард Колмановский (1923 – 1994). Он известен всей стране по песням «Я люблю тебя, жизнь!», «Хотят ли русские войны», «Алёша», «Бирюсинка» и другим. Автор стихов – Михаил Танич (1923 – 2008), его наследие у дальневосточников часто ассоциируется со словами «Ну что тебе сказать про Сахалин?».

К сожалению, в телефильме «Большая перемена» не услышать упоминания о нашем крае, поскольку ученики вечерней школы переиначили текст песни на свой лад. Но в полном варианте композиции (его можно найти в интернете) песня исполняется от первого лица – от имени «рабочего класса», причастного «ко всему на земле». И, по замыслу бывавшего на нашем острове поэта Михаила Танича, герой называет себя одновременно и «Сахалином», и «Донбассом»:

Я – Сахалин и я – Донбасс!

Меня зовут,

Меня зовут

Рабочий класс!

Слава художественного фильма, в котором снималось много популярных артистов, была необыкновенной. Впрочем, и сегодня история об учителе вечерней школы Несторе Петровиче Северове, снятая режиссёром Алексеем Кореневым (1927 – 1995), остаётся интересной для телезрителей. Кстати, сценарий фильма создан в 1962-м по повести «Иду к людям» детского писателя Георгия Садовникова (1932 – 2014).

Сейчас, когда в Сахалинской области действует соглашение о сотрудничестве с г. Шахтёрском Донецкой Народной Республики и помощи островитян в восстановлении города, строчка «Я – Сахалин и я – Донбасс!» вполне может обрести новую жизнь.

Елена Белобережская.