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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Призывы Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза к дню международного праздника трудящихся 1 Мая нашли горячий отклик среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих Южно-Сахалинского рудоремонтного завода. Коллективы всех цехов усиливают борьбу за улучшение количественных и качественных показателей, за повышение производительности труда, за экономию и бережливость. НА СНИМКЕ: агитатор Ф. М. КРИЧЕВСКАЯ проводит беседу с рабочими о первомайских Призывах Центрального Комитета КПСС.

18 апреля

  • По инициативе комсомольской организации Северо-Невельского рыбокомбината на пирсах установлены газетные витрины со свежими номерами областных и районных изданий. Такие же стенды появились на пирсах Южно-Невельского и Правдинского рыбокомбинатов.

19 апреля

  • Десятник Макаровского стройуправления Сергей Иванович Одинцов – большой книголюб. В его личной библиотеке более 500 томов политической, технической, художественной и научно-популярной литературы.
  • В кружке юных натуралистов средней школы № 1 г. Охи (его ведут учителя Тамара Сергеевна Ступина и Зоя Михайловна Чарушникова) занимается более 20 ребят. Не один год на пришкольном участке они проводят интересные опыты по акклиматизации и выращиванию овощей в открытом грунте. В этом году юннаты обратились в Грибовскую селекционную станцию с просьбой выслать семена овощей. В посылке, которую они получили из Московской области, оказался посадочный материал 85 огородных культур.

21 апреля

  • Отлично трудятся на молочнотоварной ферме Долинского молочно-овощного совхоза доярки Евдокия Сергеева, Екатерина Костро, Хайма Валитова и другие. Они получают высокие надои и обязуются в этом году получить 2220 л молока от каждой фуражной коровы вместо 2100 л по плану.

26 апреля

  • По примеру знатного токаря страны Василия Колесова учащийся токарной группы ремесленного училища № 2 г. Долинска Алексей Спельников с помощью мастера производственного обучения тов. Соболева овладел методом силового резания металла. Сейчас Алексей в 10 – 12 раз перевыполняет производственные задания. В училище состоялась встреча с токарями предприятий города. Им учащиеся продемонстрировали новаторский метод работы с металлом.

(Продолжение следует).

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