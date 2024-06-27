Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

13 мая
- Работникам лесхозов острова по плану 1953 года надо посеять семена и высадить саженцы лесных культур на 600 га. Это будут ели, лиственницы, пихты, ясени, сосны, выращенные в лесных питомниках из семян, завезённых из Читинской и Иркутской областей. Кроме того, намечено заложить 6 га лесных питомников для выращивания около 5,5 млн сеянцев древесных пород. Раньше всех приступили к посадкам Южно-Сахалинский, Корсаковский и Долинский лесхозы.
17 мая
- На целлюлозном заводе Чеховского бумажного комбината группа рабочих и инженерно-технических работников постоянно занимается в драмкружке. Они подготовили к постановке пьесу лауреата Сталинской премии Н. Дьяконова «Свадьба с приданым». Спектакль с успехом прошёл на клубной сцене.
(Продолжение следует).