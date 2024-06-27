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Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Каждый день со двора Южно-Сахалинского механического завода Главсахалинрыбпрома отправляются на железнодорожную станцию автомашины, гружённые различным оборудованием. На упаковке можно прочитать адреса получателей этого груза: Южно-Невельский, Северо-Холмский, Яблочный и другие рыбокомбинаты Сахалина. Большое количество лебёдок для промысловых судов отправлено в этом году на весеннюю путину. НА СНИМКЕ: в слесарно-сборочном цехе. Слесари Владимир ХАЛИН (слева) и Игнат ВАСЮКОВ за сборкой сетеярусоподъёмной лебёдки. Фото Г. МАСАЛЬСКОГО.

13 мая

  • Работникам лесхозов острова по плану 1953 года надо посеять семена и высадить саженцы лесных культур на 600 га. Это будут ели, лиственницы, пихты, ясени, сосны, выращенные в лесных питомниках из семян, завезённых из Читинской и Иркутской областей. Кроме того, намечено заложить 6 га лесных питомников для выращивания около 5,5 млн сеянцев древесных пород. Раньше всех приступили к посадкам Южно-Сахалинский, Корсаковский и Долинский лесхозы.

17 мая

  • На целлюлозном заводе Чеховского бумажного комбината группа рабочих и инженерно-технических работников постоянно занимается в драмкружке. Они подготовили к постановке пьесу лауреата Сталинской премии Н. Дьяконова «Свадьба с приданым». Спектакль с успехом прошёл на клубной сцене.

(Продолжение следует).

 

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