Санги на шести языках

В Ногликах презентовали новое издание нивхских легенд «Почему на земле людей мало» Владимира Санги. Эта книга знакомит читателя с обычаями, менталитетом и мировосприятием коренного народа севера Сахалина.

Нивхские легенды впервые представлены сразу на шести языках: русском, нивхском, якутском, японском, корейском и английском. Над изданием работала большая команда профессионалов. С переводами писателю помогали друзья, студенты СахГУ и профессиональные лингвисты. Иллюстрации подготовила член союза художников России Ксения Тихонова. А над аудиоформатом работал звукорежиссёр Роман Филатов.

– Путь к изданию этой книги был долгим. Потому что нивхской письменности не существовало. И я около 50-ти лет назад набрался дерзости создать нивхский алфавит и правильную орфографию, – поделился автор Владимир Санги.

Новое издание книги будет передано в библиотеки островного региона. А найти аудио- и электронную версии можно на сайте ногликской библиотеки.