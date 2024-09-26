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НАРОДНАЯ КУХНЯ

Гамбургер «Сахалинский»

Бургер с лососёвым стейком.

Как известно, основа любого гамбургера – пышная булочка с посыпкой из кунжута. Такие продаются в продуктовых магазинах. В нашем случае важно создать правильную начинку – стейк.

На 1 кг мяса кеты понадобятся: 50 г курдюка, 100 г сала, 3 луковицы среднего размера и четверть буханки белого хлеба, замоченного в молоке.

Все эти продукты пропускаем через мясорубку, добавляем в фарш немного укропа, солим и перчим по вкусу. Формируем котлетки подходящего размера и обжариваем на топлёном масле на раскалённой сковороде с двух сторон по 3 минуты. На финише помещаем эти котлетки в кастрюлю, добавляем немного воды и томим на пару 10 минут.

Стейк для гамбургера или бургера готов. Остаётся поместить каждый в отдельную булочку, разрезанную пополам. Можно дополнить композицию листиками салата, дольками помидора, майонезом. А можно обойтись и без этого, всё равно будет вкусно. Приятного аппетита!

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