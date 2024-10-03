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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Для библиотеки Южно-Сахалинского горкома КПСС построено новое здание на улице имени Сталина. В нём имеются большой и малый лекционные залы, читальный зал, две аудитории для занятий и ряд других помещений. В библиотеке оборудуются стенды, отражающие развитие угольной, рыбной и лесной промышленности, а также сельского хозяйства Сахалина. Один из стендов посвящён строительству города Южно-Сахалинска. НА СНИМКЕ: новое здание партийной библиотеки горкома КПСС. Фото Григория СОКОЛОВА.

5 августа

  • Коллективу горняков и инженерно-технических работников шахты «Долинская» по итогам всесоюзного социалистического соревнования за июнь 1953-го решением ВЦСПС и министерства угольной промышленности СССР присуждена вторая денежная премия в 42 тыс. рублей. Среднемесячная производительность труда горняков достигла 112,1 %.

6 августа

  • Молодой машинист электровоза шахты «Шебунино» Виктор Гладченко обязался работать без аварий, ежедневно перевыполнять сменное задание. Слово держит твердо, ежедневно выполняя задание на 120 – 130%. Его электровоз всегда в образцовом состоянии. Коммунист Гладченко – депутат Шебунинского поселкового совета.

13 августа

  • Комсомольско-молодёжная бригада машиниста И. А. Щёголева за самоотверженный стахановский труд получила два переходящих вымпела. А сам Щёголев по итогам всесоюзного соревнования признан «Лучшим машинистом сети железных дорог».
  • Южно-Сахалинск посетили пионеры из городского лагеря Красногорска. Их путь лежал через Горнозаводск – мыс Крильон – Аниву. На экскурсии в Сахалинском филиале Академии наук СССР доктор биологических наук профессор В. Н. Васин рассказал пионерам о животном мире области, ознакомил с работами и планами учёных. Всего этим летом областной центр посетили около 500 юных туристов.

14 августа

  • Вблизи промышленных районов области намечается строительство теплиц. В 1953 году они появятся в 16 колхозах, а в 1954-м теплицы площадью 1500 кв. метров начнут строить в южно-сахалинском и долинском молочно-овощных совхозах. Семена культур приобретаются в лучших семеноводческих хозяйствах Советского Союза.

(Продолжение следует).

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