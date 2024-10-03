Четверг, 3 октября, 2024
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Верните орден области

Орден Ленина отобрали у области и передали городу.

Недавно проезжал Хомутово и обратил внимание на обновлённую стелу на повороте к аэропорту. На центральном постаменте большие контуры Сахалина и гряды Курильских островов с приветствием «Добро пожаловать!». По бокам стенды с надписями «Сахалинская область» и «Город Южно-Сахалинск». Красиво. На стендах отражена островная природа – горы, деревья, морские и лесные звери, птицы.

Но меня смутило расположение орденов, которыми награждены Сахалинская область и Южно-Сахалинск. Я коренной житель, поэтому знаю,  что наш регион в 1967 году награждён орденом Ленина за успехи в хозяйственном и культурном строительстве. А город Южно-Сахалинск за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, в 1971 году отмечен орденом Трудового Красного Знамени, в 1982-м – орденом Дружбы народов.

Однако над стендом «Сахалинская область» нет макета ордена Ленина. Зато над стендом «Город Южно-Сахалинск» прицеплены макеты трёх орденов – Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Получается, что областной центр удостоен трёх орденов, а у области нет наград. Именно так может понять приезжий. Да и некоторые местные, не знающие истории.

Необходимо восстановить справедливость: макет ордена Ленина переместить на стенд «Сахалинская область».

В. ФИЛИМОНОВ, г. Корсаков.

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