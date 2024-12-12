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Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Тематическое фото. Улица Южная - будущий проспект Победы. 1963 г. Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск. Автор: Иван Воробьев. Источник: https://pastvu.com/

24 ноября

  • Отдел охоты управления сельского хозяйства и заготовок впервые завёз на Сахалин 13 племенных западносибирских лаек из Ханты-Мансийского национального округа. Быстрые и смышлёные, они отлично охотятся на мелкого и крупного пушного зверя, а также на птицу. Лайки распределены между опытными охотниками области по договорам, обязывающим также вести племенную работу с собаками. Это позволит за полтора-два года обеспечить большинство кадровых охотников-колхозников и промысловиков отличными помощниками в добыче ценных видов пушных зверей.
  • Сотни лыжников Охи готовятся к открытию зимнего спортивного сезона. По несколько тренировок уже провели команды обществ «Нефтяник», «Динамо» и физкультурники низовых коллективов. Обком профсоюза нефтяников приобрёл для коллективов Охи и рабочих посёлков 300 пар новых лыж. 5 тыс. пар лыж завёз в этом году Охинский межрайторг. 3000 пар из них проданы, 600 пар направлено в Восточно-Сахалинский район. На Пионерском озере, близ Охи, открывается каток.

(Продолжение следует).

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