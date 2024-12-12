«Огни горят, и ёлка манит»

До Нового года остаются считанные дни. Уже светят огнями сахалинские ёлки, создавая праздничное настроение. Улицы и площади городов и посёлков украсили светодиодные гирлянды, сказочные персонажи. Все готовятся к волшебству новогодней ночи…

Предчувствие праздника иногда дарит больше эмоций, чем он сам. Так что не случайно именно в эти дни в коллекцию нашего проекта мы включили песню «Сахалинская ёлка». Её авторы – преподаватели Сахалинского колледжа искусств. Татьяна Тодика написала стихи, сочинил музыку и предложил оригинальную аранжировку Дмитрий Русанов. Он же исполнил песню с Павлом Бусыревым, посвятив её наступающему 2017 году.

Впервые композиция прозвучала на главной ёлке области у Дома правительства.

Свой дуэт Дмитрий и Павел назвали «РусБус» по первым слогам фамилий Русанов и Бусырев. Оба они – выпускники Сахалинского колледжа искусств, в который вернулись преподавать дипломированными специалистами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Студенческая дружба, начавшаяся ещё в колледже искусств, с годами только окрепла. Возник творческий союз, хорошо известный в регионе.

Дмитрий Русанов и Павел Бусырев сильны не только в звукорежиссуре и преподавательском деле. Они отличные вокалисты. У дуэта обширный репертуар. А в нём эстрадные песни, популярные хиты, музыкальные произведения театра и кино, авторские композиции. Есть и цельные концертные программы, с которыми преподаватели гастролируют по Сахалину, собирая полные залы слушателей. Их приглашают петь на знаковых торжественных мероприятиях городского и областного масштаба. В 2017-м они успешно выступили в Москве.

Примечательно, что у дуэта есть немало песен военно-патриотического звучания и композиций о любимом Сахалине. Две творческие работы Дмитрия и Валерия Русановых мы представляли в нашем проекте «Воспетые острова» 23 сентября 2021-го и 30 сентября 2022 года.

Дуэт «РусБус» ежегодно участвует в проекте Сахалинского колледжа искусств «Рождественские встречи». В мае выступает на главных сценических площадках области с песнями, посвящёнными Великой Победе. Откликается на главные события в колледже искусств, который в 2024-м отмечает своё 65-летие.

Новый год, который пройдёт под знаком 80-летия Великой Победы, для этого коллектива непременно будет ярким в творческом отношении. В этом можно не сомневаться.

Людмила СТЕПАНЕЦ.