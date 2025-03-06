Новую «Парту Героя» установили в начальной школе Красной Тыми

На ней – история выпускника школы, участника СВО Виталия Александровича Григорьева. За этой партой будут учиться младшеклассники, которые проявили себя в учёбе, спорте или творчестве.

На церемонии открытия парты присутствовали близкие Виталия: его мама Оксана Александровна, жена Анастасия и маленькая дочь.

Виталий ушёл защищать Родину в 2022 году, получив повестку. Он участвовал в сложнейших штурмовых операциях в районе Константиновки. При выполнении боевого задания получил смертельное ранение. Ему не исполнилось и 30 лет…

Такие памятные парты уже установлены в восьми общеобразовательных учреждениях Тымовского муниципального округа. Кроме того, «Парты Героев» есть в школах Южно-Сахалинска, Макарова, Корсакова и других городов области.

Фото: Администрация МО “Тымовский городской округ”.