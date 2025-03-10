Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Витаминный цех Северо-Холмского рыбокомбината выпускает высококачественные витамины для населения области. В коллективе много рационализаторов и новаторов производства. Один из них – регулировщик Ф. Кузнецов. Его предложение по усовершенствованию сепаратора дало экономию около 10 тыс. рублей.
6 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1956 года присвоено почётное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня», грамот Верховного Совета СССР матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Среди них – домохозяйки Александра Балабанова (пос. Ильинский Томаринского района), Анисья Казакова (с. Ново-Енисей Красногорского района) и Юрико Ким (Южно-Сахалинск).
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