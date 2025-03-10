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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив рудоремонтного завода взял шефство над Анивской МТС и оказывает ей всестороннюю помощь в ремонте моторов для тракторов. Выполняя это задание, высоких показателей в труде добился один из лучших газосварщиков предприятия В. Д. Нечипуренко. НА СНИМКЕ: сменные нормы он систематически выполняет на 200 – 250 процентов и добивается высокого качества производимых работ. Фото Григория СОКОЛОВА.

4 апреля

  • Витаминный цех Северо-Холмского рыбокомбината выпускает высококачественные витамины для населения области. В коллективе много рационализаторов и новаторов производства. Один из них – регулировщик Ф. Кузнецов. Его предложение по усовершенствованию сепаратора дало экономию около 10 тыс. рублей.
Заслуженным авторитетом среди механизаторов Холмского торгового порта пользуется крановщик-стахановец Григорий Денисов. Три года назад т. Денисов поступил в порт в качестве плотника. Одновременно он начал учиться на курсах механизаторов. Успешно окончив их, т. Денисов в совершенстве овладел сложной профессией крановщика. Стахановец применяет передовые методы труда, постоянно сокращает цикл экскавации, систематически выполняет задания на 150 – 200 процентов. За успехи, достигнутые в труде, комсомолец Г. Денисов недавно награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Фото Григория СОКОЛОВА.

6 апреля

  • Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1956 года присвоено почётное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня», грамот Верховного Совета СССР матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Среди них – домохозяйки Александра Балабанова (пос. Ильинский Томаринского района), Анисья Казакова (с. Ново-Енисей Красногорского района) и Юрико Ким (Южно-Сахалинск).

(Продолжение следует).

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