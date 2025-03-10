В Южно-Сахалинске прошла учредительная конференция нового женского движения «Счастливое материнство»

Регион взял курс на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. Молодые мамы смогут строить карьерные планы. Им в помощь – институт нянь, качественная и доступная медицинская помощь, скидки и привилегии для беременных и ряд мер, избавляющих женщин от страха завести ребёнка.

Участниками конференции стали более 450 женщин из разных районов области – будущих мам, нянь, серебряных волонтёров, общественников, работников учреждений социальной сферы, представителей бизнеса и органов власти.

Глава региона поздравил островитянок с весенним праздником и отметил, что это самое подходящее время для запуска нового движения «Счастливое материнство».

Во-первых, оно в помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, позволит им избежать рокового решения и сохранит жизнь ребёнка. Во-вторых, поддержат семьи, которые хотят иметь малыша, но по состоянию здоровья не могут это сделать. Им бесплатно окажут медицинскую помощь на всех этапах – от планирования беременности до первого года жизни малыша.

Предусмотрены регулярные чекапы репродуктивного здоровья для будущих мам и пап. С прошлого года на Сахалине заработала клиника ЭКО, она помогла испытать счастье родительства более 300 семьям.

Сопровождать женщин на пути к материнству будут проводники счастья. Как и проводники здоровья. Персональные помощники будут для сахалинок и курильчанок опорой в любых вопросах о здоровье.

– Кто они – счастливые матери? – задал вопрос Валерий Лимаренко и вот как на него ответил. – Это женщины, которые воспитывают детей, успешны в профессии, проявляют себя в общественной жизни, культуре, спорте и других областях. Сегодня не у всех есть такая возможность. Некоторые не хотят рожать детей из-за боязни потерять квалификацию и карьерные возможности. У кого-то не решены жилищные вопросы. А кто-то просто не знает своих прав и мер поддержки.

Путь счастливого материнства будут выстраивать как карьерный план для специалистов разных отраслей экономики. В нём пропишут меры социальной поддержки, возможности для присмотра за детьми, повышение квалификации, переобучение или дополнительное образование, использование дистанционного формата работы, улучшение жилищных условий, если это необходимо.

– Женщина должна быть уверена, что после рождения ребёнка сможет вернуться на работу, не потерять квалификацию и даже повысить её. Хочу обратиться к руководителям сахалинских компаний. Считаю, что на каждом предприятии и в организации должна быть сформирована корпоративная культура, поощряющая рождение детей у сотрудников, – добавил губернатор.

Президент торгово-про­мыш­ленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба поддержала идею главы региона о том, что материнство должно войти в новую кадровую политику предприятий.

– Важно создавать атмосферу, в которой каждая женщина сможет профессионально расти и заботиться о ребёнке. Мы провели встречи с основными работодателями. Предлагаем удалённую занятость, чтобы женщина могла быть рядом с малышом и не прекращать работать. Премируем за быстрое возвращение из декретного отпуска и оказываем финансовую поддержку в первые месяцы жизни ребёнка за счёт ресурсов компании. Важна также помощь в сохранении профессионального уровня и повышении квалификации.

– Все инициативы губернатора принимаем, – рассказала директор детской школы искусств с. Троицкое Анивского района Елена Швайка. – Мы сегодня вышли из зала на волне такого воодушевления! Очень понравилась идея новой корпоративной этики. У меня на днях сотрудница ушла в декрет, и я искренне порадовалась за неё. У неё это первая беременность и, надеюсь, не последняя.

Для поддержки женщин, ставших мамами, создали институт нянь. Большое внимание уделяют профессиональному обучению. К примеру, планируется выпускать нянь с лингвистическим или математическим уклоном.

– Для меня большая радость участвовать в таком движении, – поделилась впечатлениями руководитель «Корпорации нянь» Виктория Кирина. – Мы стали победителями II всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». В нашей команде уже 20 профессионалов. И мы готовы расширять свой штат.

На помощь сахалинским семьям, в которых родился малыш, приходят и серебряные волонтёры. Сахалинки старшего поколения готовы дарить заботу не только своим внукам, но и детям земляков.

Тамара Жукова уже три года выручает своих соседей. Сначала помогала маме с тремя детишками, когда папа уезжал на вахту. Потом присматривала за двумя малышами, чей папа защищает Родину на СВО. Присоединиться к движению «Счастливое материнство» готовы и сотни других серебряных добровольцев из всех районов области.

– Губернатор запустил прекрасное движение, – считает директор Дома культуры с. Сокол Долинского района Галина Борисова. – У меня у самой двое детей. Слушала губернатора и думала: как жаль, что они уже взрослые… Я бы обязательно воспользовалась помощью нянь. У нас в Соколе такие прекрасные серебряные волонтёры, добрые, активные, они приходят в наш Дом культуры заниматься и общаться с детьми

В движении «Счастливое материнство» предусмотрены привилегии для женщин в ожидании чуда рождения новой жизни. Они получат специальную пластиковую карту на бесплатный фитнес, льготное посещение учреждений культуры и спорта, скидки на товары и услуги.

Ирина Новикова.