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В Корсакове рассмотрят заявки от лиц, желающих занять кресло мэра

Фото: Яндекс Карты

Оно стало свободным с прошлого месяца, когда глава района Александр Ивашов по решению следствия был отправлен под домашний арест.

Ещё раньше он снял с себя полномочия.

Все перипетии этого дела «Советский Сахалин» подробно освещал в публикации от 28 февраля с. г. «Тень коррупции».

Заявки принимали с 14 февраля по 7 марта включительно, сообщила председатель районного собрания Людмила Хмыз. Документы подали четыре человека. Их 11 марта рассмотрит комиссия в составе которой депутаты, работники аппарата Собрания, общественники и пр.  Затем, согласно уставу муниципального образования, депутатам предстоит проголосовать за наиболее достойную, на их взгляд, кандидатуру.

Евгений АВЕРИН.

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