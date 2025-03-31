Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

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На шахту имени Вахрушева ежегодно прибывают молодые специалисты, окончившие вузы страны. Недавно из Донецкого горно-индустриального института прибыла группа молодых маркшейдеров. Клавдия Михайловна Евдокимова назначена и. о. старшего маркшейдера шахты. При её участии разрабатывается горно-геологическая схема вскрытия пластов карьерным способом. НА СНИМКЕ: К. Евдокимова за съёмками Лермонтовского угольного разреза. Фото Григория СОКОЛОВА.

21 апреля

  • В лесопитомнике отдела живой защиты Южно-Сахалинской магистрали на станции Луговое началась подготовка к весенним работам. Идёт заготовка черенков ивы и тополя для лесозащитных полос. В лесопитомнике сейчас 2 млн саженцев самых различных древесных пород, в том числе ясеня, берёзы, клёна, жимолости, абрикоса маньчжурского, ели сибирской, сосны сахалинской… Будут пересаживаться на доращивание сеянцы таких декоративных деревьев, как яблоня сибирская, рябина сахалинская, орех маньчжурский и кедр корейский.

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