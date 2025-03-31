Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 апреля
- В лесопитомнике отдела живой защиты Южно-Сахалинской магистрали на станции Луговое началась подготовка к весенним работам. Идёт заготовка черенков ивы и тополя для лесозащитных полос. В лесопитомнике сейчас 2 млн саженцев самых различных древесных пород, в том числе ясеня, берёзы, клёна, жимолости, абрикоса маньчжурского, ели сибирской, сосны сахалинской… Будут пересаживаться на доращивание сеянцы таких декоративных деревьев, как яблоня сибирская, рябина сахалинская, орех маньчжурский и кедр корейский.