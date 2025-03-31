В Томаринском районе прошла третья игра КВН среди школьных команд

На сцене выступили ребята из Томари, Красногорска и Ильинского. Молодёжь района порадовала зрителей и болельщиков креативными номерами и шутками на актуальные и жизненные темы.

Руководитель регионального агентства по делам молодёжи Анастасия Кожепенько, возглавившая жюри, по итогам выступлений отметила команду «Дети детей девяностых» из Красногорска. И пригласив ребят принять участие в фестивале КВН в Углегорске.

Первое место заняла команда «Ильинские Сахалинские». Все участники получили памятные медали, а команды были награждены дипломами.

Ольга АНДРЕЕВА.