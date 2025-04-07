Полёты наяву. Многие десятилетия в нашей области проводились соревнования на призы газеты «Советский Сахалин»

«Советский Сахалин» всегда писал о спорте: соревнования в школах, между спортивными обществами, на первенства районов и области. В самых различных видах спорта – летних и зимних.

В 1930-х годах стали организовываться турниры на призы газеты «Советский Сахалин». Сначала по лыжным гонкам. Спустя десятилетия, в послевоенное время, к ним добавились горнолыжные старты и прыжки на лыжах с трамплинов.

Развитию этих видов спорта способствовали открытие турбазы «Горный воздух» (декабрь 1960-го), затем реконструкция 60- и 80-метровых трамплинов (они стали 70- и 90-метровые), создание слаломной трассы протяжённостью 1200 м, строительство лыжной базы и четырёхэтажной гостиницы со столовой.

В марте 1964 года на «Горном воздухе» состоялись первые соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и горнолыжному спорту на призы газеты «Советский Сахалин». Островитяне пригласили японских спортсменов из г. Саппоро, чтобы помериться силами. Делегацию острова Хоккайдо возглавлял вице-президент национальной ассоциации лыжного спорта доктор Муцуо Нисино.

Это был третий, заключительный этап соревнований: сначала спортсмены состязались в Томске, затем в Красноярске. В Южно-Сахалинске должен был определиться сильнейший.

Участвовали победители первых двух этапов соревнований, лучшие летающие лыжники страны, чемпионы различных турниров, мастера спорта Советского Союза, а также сахалинцы-спартаковцы Анатолий Петухов и Юрий Шкаликов (они на предыдущих этапах завоевали право стать мастерами спорта СССР).

24 марта спортсмены должны были выйти на старт, но разыгралась сильная метель. Снег шёл два дня. Горнолыжные трассы и трамплин оказались в сугробах.

Только стихия стихла, на расчистку вышли спорт­смены, а бульдозеры работали круглые сутки. И когда журналист «Советского Сахалина» Карл Рендель спросил у главного судьи соревнований Николая Потапочкина, кому он вручит призы, тот ответил: «Бульдозеристам! Они заслужили награду».

Из-за непогоды график соревнований сломался, решено было проводить турнир трёх трамплинов и розыгрыш приза «Советского Сахалина» не раздельно, а совместно.

Награды оспаривали более 40 слаломистов и прыгунов с трамплина. На спортивный праздник собралось невиданное количество зрителей.

В слаломе и слаломе-гиганте в первый день победил многократный чемпион СССР Виктор Тальянов. Во второй день лучшим прыгуном с малого трамплина был Станислав Захаров, второе место занял японский лыжник Окэми Тонигути.

На третий день состоялись прыжки с большого трамплина. Чемпионом стал мастер спорта СССР Сергей Тверских из Кирова, он приземлился на 86 метров, перекрыв рекорд большого трамплина «Горного воздуха» на 2 метра.

После состязаний гости из Страны восходящего солнца и редактор газеты «Советский Сахалин» Василий Ильич Парамошкин учредили на Сахалине отделение общества дружбы «СССР – Япония».

В 1968 году комитет по физической культуре и спорту при Сахалинском облисполкоме возглавил Владимир Славский и руководил им более десяти лет. При нём для подготовки спортсменов СССР к Олимпийским играм в Саппоро в 1972-м модернизировали трамплины, они стали 70- и 90-метровые. Каждый имел по семь стартовых площадок. Запустили кресельный подъёмник.

В 1972 году на Сахалине впервые был проведён Кубок СССР по биатлону и лыжному двоеборью. В соревнованиях принимали участие члены олимпийской сборной Советского Союза, которые тренировались на острове перед поездкой в Саппоро.

Соревнования на приз газеты «Советский Сахалин», понравившиеся всем с первого раза, вошли в традицию и были включены во всесоюзный календарь спортивных мероприятий. Финансовые расходы и организационные хлопоты по перелёту и размещению в гостиницах спортсменов, тренеров, судей, обслуживающего персонала брал на себя облспорткомитет. Позаботились об очень хороших призах, что в эпоху дефицита было непросто. Участников подкупал тёплый приём сахалинцев. Во время соревнований «Горный воздух» был забит зрителями.

Турниры горнолыжников, по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплинов, соревнования на призы «Советского Сахалина» проводились регулярно до 1992 года. Участвовали и японские спортсмены.

В дальнейшем, с середины сложных 1990-х, было не до соревнований, турбаза пришла в запустение, стали негодными все объекты комплекса. Позже трамплины снесли, площадку перепланировали и превратили в одну из трасс нынешнего СТК «Горный воздух».

А соревнования на призы газеты «Советский Сахалин» возродились в 2023 году. С инициативой выступил вице-президент всероссийской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Владимир Славский. Владимир Фёдорович, живущий ныне в Москве, приезжал на Сахалин и на одной из встреч сделал такое предложение редакции. Оно, конечно, было поддержано.

И 4 июня 2023 года, после 30-летней паузы, в Южно-Сахалинске прошли соревнования по прыжкам на лыжах с 70-метрового трамплина на приз газеты «Советский Сахалин». В них участвовали члены сборной России по этому виду спорта и воспитанники сахалинской спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.