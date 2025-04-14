Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 мая
- Передовые пчеловоды области давно доказали, что в условиях Сахалина пчеловодство не только возможно, но и приносит значительные доходы. Так, на пасеке колхоза имени Чапланова с каждого улья снимают по 60 – 65 кг мёда. В других колхозах получают по 55 – 60 кг мёда с улья.
23 мая
- Непрерывным потоком идут на Сахалин грузы из Украинской ССР. Только за четыре месяца года торговая база управления торгами получила с Украины 6 тыс. т сахара, 200 т сухофруктов, 1,5 млн банок консервов, 1 млн банок томат-пасты, на 18 млн рублей вин и коньяков. Большим спросом пользуются промышленные товары с маркой украинских заводов. С начала года получено 2600 фотоаппаратов «Киев», 620 велосипедов Харьковского завода, почти на 2 млн рублей швейных изделий и зеркал. Пищевые и хлебопекарные предприятия области получают с Украины сырьё для кондитерских изделий.
(Продолжение следует).