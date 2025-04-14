Команда КВН «Сделано на Сахалине» встретились с юными КВНщиками Поронайска

В Поронайске начинающие артисты, которые уже делают первые шаги в популярном жанре, обсудили программу с участниками команды КВН «Сделано на Сахалине» – Татьяной Степановой, Дмитрием Дорошенко и Олегом Ким.

Гости поделились своим творческим опытом, рассказали о пути в мир юмора, преодолении трудностей и достижении триумфов на сцене. Участники активно обменивались историями успеха, секретами мастерства и личными историями о том, как комедия стала неотъемлемой частью их жизни.

Вдохновил юных КВНщиков мастер-класс, где старшие товарищи поделились тонкостями написания остроумных шуток, работы в команде и подготовки к выступлениям. Опытные наставники дали ценные рекомендации, которые помогут начинающим артистам достойно выступить на предстоящем весеннем кубке КВН.

Елена КУЛИКОВА.