Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Слесарь Пётр Сердюк и токарь Василий Брагин из Южно-Сахалинской МТС показали себя хорошими производственниками, внесли несколько рационализаторских предложений. На снимке: Пётр Сердюк (справа) и Василий Брагин обсуждают новое рационализаторское предложение. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

27 мая

  • Огромное количество горной техники поставили украинские машиностроители сахалинским шахтёрам. Почти на всех шахтах области можно встретить мощные угольные комбайны «Донбасс», комбайны для крутопадающих пластов, вентиляторы, лебёдки, тяжёлые грейдеры, скребковые транспортёры и десятки других машин, изготовленных на заводах братской республики.
  • На территории Холмской лакобаночной фабрики появится сквер. Высажены деревья, сделаны цветочные клумбы, установлена ограда, будет и фонтан. Большинство работ выполняется силами коллектива предприятия.

(Продолжение следует).

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