Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 мая
- Огромное количество горной техники поставили украинские машиностроители сахалинским шахтёрам. Почти на всех шахтах области можно встретить мощные угольные комбайны «Донбасс», комбайны для крутопадающих пластов, вентиляторы, лебёдки, тяжёлые грейдеры, скребковые транспортёры и десятки других машин, изготовленных на заводах братской республики.
- На территории Холмской лакобаночной фабрики появится сквер. Высажены деревья, сделаны цветочные клумбы, установлена ограда, будет и фонтан. Большинство работ выполняется силами коллектива предприятия.
(Продолжение следует).