Ни дня без музыки

К участникам нашего проекта присоединяется Саша Носач. Певица и композитор двенадцать лет живёт в Москве, но регулярно (пару раз в год) старается бывать дома в Южно-Сахалинске.

О себе Саша рассказывает вот что. Ей было пять лет, когда в доме появилась гитара. Папа научил аккордам и основам музицирования. Потом были занятия, порой со слезами и капризами, но родители не позволяли девочке филонить. В итоге музыка вошла в жизнь Саши, стала её стихией, жизнью и профессией. Она решает системные офисные задачи музыкального менеджмента, записывает на студии свои песни. И признаётся: музыка звучит у неё в наушниках, на рабочих встречах, в отчётах, в таблицах, диаграммах и графиках. «Мне явно никогда не станет скучно вариться во всём этом. Обожаю!».

Организаторы одного из московских музыкальных фестивалей подметили: она одна из немногих артисток, сочетающих в своём образе «девушки с гитарой» очаровательную женственность и профессиональное владение таким мужским инструментом.

С момента переезда в Москву Александра развивалась в управленческой сфере музыкальной индустрии. Работала в Black Star руководителем отдела лицензирования, запускала музыкальный лэйбл Make it Music. Последние три года в VK развивает музыкальный лэйбл на базе соцсети.

– В музыкальной сфере я всегда разделяла профессиональную деятельность как управленец и собственно творчество, – сообщила нам Александра. – На второе всегда не хватало времени, но получалось изредка что-то выпускать. Сейчас я в декрете, у меня есть возможность выпускать по треку каждый месяц, и пока получается!

История песни «Сахалин» такая. Как-то зимой я собралась лететь домой, на остров. В Шереметьево на табло меня ждала информация о том, что полёт с 17.00 переносится на 4 утра, так как над островом циклон. Помню, как ехала из аэропорта обратно в такси уставшая, расстроенная, почему-то замёрзшая. Ехала и обещала себе написать песню, которая бы передала всю мою любовь к острову. В итоге и на Сахалин удалось той зимой благополучно съездить, и песня появилась на свет.

Александра участвует в онлайн-трансляциях и живых концертах, выпустила дебютный музыкальный альбом «Доверять» из семи песен про семь эмоциональных состояний человека.

– Я долго искала способ передать своё мироощущение, смело говоря о страхах, переживаниях, мечтах и внутренней силе. Важен смысл, важен звук. Если хотя бы одна строчка затронет ваше сердце, значит, мы на одной волне. Все мы в поиске счастья. И пока этот поиск продолжается, мы по-настоящему живём.

Один из треков Саши Носач «Ты не забыл» прозвучал в сериале «Любовь в нерабочие недели». Это история о трёх супружеских парах, оказавшихся на самоизоляции во время пандемии коронавируса. В соавторстве с известными музыкантами сахалинка пишет песни для российских артистов. Для неё главное в творчестве – свобода и отсутствие границ.

Родной остров для Александры – место силы, она чувствует энергетическую связь с ним. Вот и композиция, которую мы сегодня представляем в проекте, – дань любви к малой родине.

Людмила Степанец.