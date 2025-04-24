Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 мая
- Южно-Сахалинская кондитерская фабрика пищетреста получила много сложной техники и осваивает выпуск карамели «Золотой ключик», мармелада, монпансье и других изделий. Помощь островитянам оказывает инженер Ярославской кондитерской фабрики. Ожидается приезд группы слесарей-наладчиков станков, а также кондитеров московской фабрики им. Бабаева. Несколько слесарей-наладчиков из областного центра пройдут производственную практику на Новосибирской кондитерской фабрике.
1 июня
- На работу в Холмскую МТС прибыл отряд молодых механизаторов – 34 тракториста и 3 комбайнёра. Выпускники училища механизации сельского хозяйства будут трудиться в Невельском и Горнозаводском районах, а также в пригородной зоне Холмска.
(Продолжение следует).