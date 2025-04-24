Три таланта в одном

Когда в январе прошлого года в социальных сетях появилась песня с названием «Кунашир», сомнений в том, чьё это творчество, не было. Конечно же, Сергея Старжинского, уроженца здешних мест, с детства влюблённого в красоты острова Большой Курильской гряды.

Уже почти четыре десятилетия Сергей радует островитян замечательными разножанровыми авторскими песнями. В 2023-м юбилейный концерт по поводу своего 65-летия назвал соответствующе: «Я с тобой, остров мой Кунашир». И в районном Доме культуры Южно-Курильска получился душевный музыкальный вечер, собравший многочисленных поклонников барда. Ведь в творческом отношении Старжинский – яркая личность сразу в трёх ипостасях: поэт, композитор, исполнитель.

В «Воспетых островах» мы представляли две его работы, но и мимо «Кунашира» пройти не смогли. Очень уж эта композиция отвечает сути нашего проекта. Так что смотрите, слушайте, впечатляйтесь видеорядом. Там с высоты птичьего полёта и Южно-Курильск как на ладони, и «бродяга-туман», и изумрудные нити ручьёв, и «песчаных холмов караван», и совсем не тихий Тихий океан…

Автор признаётся, что хоть и не просто жить на острове, где порой скорость ветра под 40 метров в секунду, но на родной земле ему легко дышится. Наверное, потому, что «каждый миг, каждый день, каждый час» он беззаветно любит свой Кунашир.

Сергей Старжинский – начальник ретрансляционной станции «Орбита». И при всём при том – лауреат множества фестивалей-конкурсов авторской песни: «Острова», «Три Брата», «Голоса для любимых», «Приморские струны», «Песня Сахалину». Он – участник всероссийских проектов «Хит» и «Родники», а также местных бардовских автопробегов. Он свой, родной, желанный гость в домах культуры и клубах Сахалина и Курил. У Сергея есть даже опыт написания песен к театральным постановкам. Он сердцем откликается на события военной поры времён Великой Отечественной и нынешней СВО в стихах и музыке.

В его дискографии представлены баллады, любовная лирика, шуточные песни (своего рода бытовые зарисовки) и проблемно-пронзительные – о том, отчего мается душа, чего хочет в переменчивом мире.

Если первые альбомы Старжинский записывал под свой гитарный аккомпанемент, то в дальнейшем сделал выбор в пользу столичных студий. И песни в профессиональной аранжировке под аккомпанемент аккордеона, бас-гитары, клавишных зазвучали в новых красках.

Людмила Степанец.