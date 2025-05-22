Рождённая на переломе эпох

Успенский Алексей Алексеевич.

Главному редактору газеты «Советский Сахалин» Т. А. Вышковской

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

От имени всего коллектива министерства экономического развития Сахалинской области примите сердечные поздравления со 100-летием газеты «Советский Сахалин»!

Первый номер вашего издания, увидевший свет в сложное, переломное для России время, открыл масштабную летопись Сахалинской области.

Рождённая на переломе эпох, газета прошла большой творческий путь, обрела свой хорошо узнаваемый журналистский стиль, стала родной и близкой, завоевала уважение и авторитет у широкого круга читателей.

Ваше издание запечатлило на своих страницах и историю родного края, и историю всей России. За прошедшие десятилетия «Советский Сахалин» приобрёл репутацию издания с мощным профес­сио­нальным потенциалом и высокой журналистской культурой.

Нынешнее поколение сотрудников «Советского Сахалина» продолжает лучшие традиции, заложенные ветеранами сахалинской журналистики. Ответственная гражданская позиция и компетентность авторов издания играют важную роль в формировании объективного информационного пространства и налаживании конструктивного диалога между властью и обществом.

Остаётся неизменным неравнодушие ко всему происходящему в стране, трепетное и уважительное отношение к читателю, стремление сохранить и завоевать аудиторию. Замечательно, что и читатель предан любимой газете. Изданию удаётся сохранять высокий уровень качества публикаций, идти в ногу со временем.

Желаю сотрудникам и ветеранам газеты «Советский Сахалин» крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия!

Министр экономического развития Сахалинской области А. А. Успенский.

 

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