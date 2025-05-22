Главному редактору газеты «Советский Сахалин» Т. А. Вышковской
Уважаемая Татьяна Анатольевна!
От имени всего коллектива министерства экономического развития Сахалинской области примите сердечные поздравления со 100-летием газеты «Советский Сахалин»!
Первый номер вашего издания, увидевший свет в сложное, переломное для России время, открыл масштабную летопись Сахалинской области.
Рождённая на переломе эпох, газета прошла большой творческий путь, обрела свой хорошо узнаваемый журналистский стиль, стала родной и близкой, завоевала уважение и авторитет у широкого круга читателей.
Ваше издание запечатлило на своих страницах и историю родного края, и историю всей России. За прошедшие десятилетия «Советский Сахалин» приобрёл репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой.
Нынешнее поколение сотрудников «Советского Сахалина» продолжает лучшие традиции, заложенные ветеранами сахалинской журналистики. Ответственная гражданская позиция и компетентность авторов издания играют важную роль в формировании объективного информационного пространства и налаживании конструктивного диалога между властью и обществом.
Остаётся неизменным неравнодушие ко всему происходящему в стране, трепетное и уважительное отношение к читателю, стремление сохранить и завоевать аудиторию. Замечательно, что и читатель предан любимой газете. Изданию удаётся сохранять высокий уровень качества публикаций, идти в ногу со временем.
Желаю сотрудникам и ветеранам газеты «Советский Сахалин» крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия!
Министр экономического развития Сахалинской области А. А. Успенский.