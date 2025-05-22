Главному редактору газеты «Советский Сахалин» Т. А. Вышковской

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

От имени всего коллектива министерства экономического развития Сахалинской области примите сердечные поздравления со 100-летием газеты «Советский Сахалин»!

Первый номер вашего издания, увидевший свет в сложное, переломное для России время, открыл масштабную летопись Сахалинской области.

Рождённая на переломе эпох, газета прошла большой творческий путь, обрела свой хорошо узнаваемый журналистский стиль, стала родной и близкой, завоевала уважение и авторитет у широкого круга читателей.

Ваше издание запечатлило на своих страницах и историю родного края, и историю всей России. За прошедшие десятилетия «Советский Сахалин» приобрёл репутацию издания с мощным профес­сио­нальным потенциалом и высокой журналистской культурой.

Нынешнее поколение сотрудников «Советского Сахалина» продолжает лучшие традиции, заложенные ветеранами сахалинской журналистики. Ответственная гражданская позиция и компетентность авторов издания играют важную роль в формировании объективного информационного пространства и налаживании конструктивного диалога между властью и обществом.

Остаётся неизменным неравнодушие ко всему происходящему в стране, трепетное и уважительное отношение к читателю, стремление сохранить и завоевать аудиторию. Замечательно, что и читатель предан любимой газете. Изданию удаётся сохранять высокий уровень качества публикаций, идти в ногу со временем.

Желаю сотрудникам и ветеранам газеты «Советский Сахалин» крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия!

Министр экономического развития Сахалинской области А. А. Успенский.