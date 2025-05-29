Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 июля
- Экспедиционное судно Сахалинского отделения ТИНРО «Жемчуг» проводит поисковые работы в заливе Терпения и у юго-восточного побережья Сахалина по определению мест скопления камбалы и нагульной сельди. В районе Владимирово-Котиково обнаружены новые мощные скопления камбалы на глубине от 30 до 45 метров. За час траления уловы достигают 40 ц. «Жемчуг» проводит опытные рейды по выявлению концентрации нагульной сельди от мыса Терпения до о. Кунашир.
- В связи с 50-летием со дня смерти великого русского писателя А. П. Чехова исполком областного Совета депутатов трудящихся решил: присвоить имя А. П. Чехова областному драматическому театру; установить бюст классика в городах Александровске и Чехове.
(Продолжение следует).