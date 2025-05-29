Южносахалинцы обсуждают запуск пилотной автопарковки муниципалитета

Всё больше жителей отдают предпочтение общественному транспорту для поездок по городу, отказываясь от личного автомобиля. В их числе — сотрудники администрации Южно-Сахалинска. Тенденцию отмечают и представители общественности — члены дорожного совета. Они положительно оценивают идею запуска пилотного проекта платной парковки в центре областной столицы. Считают, что эта мера поможет разгрузить городские улицы, повысит доступность парковочных мест и будет стимулировать людей использовать альтернативные виды транспорта.

Внедрение первой муниципальной парковки в Южно-Сахалинске станет одним из этапов масштабной транспортной реформы. Она стартовала в 2022 году и в том числе была направлена на решение проблемы с устаревшим автобусным парком.

По результатам исследований более 70% жителей Южно-Сахалинска на данный момент удовлетворены качеством перевозок и одобряют транспортную реформу. Результат — всё больше людей отдают предпочтение общественному транспорту для поездок по городу, отказываясь от личного автомобиля. В их числе — сотрудники администрации областного центра.

– У меня есть машина, но в какой-то момент я пришла к выводу, что передвигаться на общественном транспорте мне просто-напросто удобнее. Прежде всего именно потому, что не нужно искать место для парковки автомобиля, – рассказывает сотрудница управления жилищной политики Полина Задябина. – Я живу в Новом Дальнем и буквально за 11 минут на «Орлане» добираюсь до центра города. А личный автомобиль использую для поездок за город.

– Общественный транспорт обходится дешевле, чем личный автомобиль. Бензин, амортизация, загруженность дорог… У меня рядом с домом остановка. Посмотрела в приложении, когда подойдёт автобус, села в назначенное время, добралась до пункта назначения. Выделенные полосы для автобусов также помогают быстро передвигаться по городу. Мне удобно пользоваться общественным транспортом, – поделилась своим мнением специалист департамента централизованных закупок Надежда Тузлукова.

Платные муниципальные парковки — это давно реальность городов не только в центральной части России. К примеру, во Владивостоке они поэтапно внедряются с 2022 года. На данный момент улично-дорожная сеть столицы Приморского края включает уже 42 платные парковки. В начале июня планируется запустить ещё две. Стоимость места на них варьируется и зависит от расположения.

Члены дорожного совета Южно-Сахалинска, в состав которого входят эксперты в области транспорта и представители общественности, также положительно оценивают идею внедрения платных парковок в островной столице.

– У меня есть автомобиль, я тоже участник дорожного движения и тоже испытываю трудности с парковкой в центре города. Казалось бы, на 15 – 20 минут заехать куда-либо по делам. А ведь это проблема: машину оставить негде, – рассказал член общественного дорожного совета Олег Меркушев. — Я думаю, внедрение платных парковок всё-таки поможет отрегулировать автомобильный поток в Южно-Сахалинске. Эта мера будет стимулировать людей использовать альтернативные виды транспорта. Не стоит забывать про велосипеды и самокаты. В областном центре для этих средств передвижения сегодня также создана достаточно удобная инфраструктура.

– Я с технической точки зрения прокомментирую данную инициативу. Сейчас все правые полосы на напряжённых улицах Южно-Сахалинска превращены, по сути, в парковки. А строятся-то наши дороги по нормам, которые предполагают движение по ним в том числе большегрузных машин. Что получается? Тратим деньги, условно говоря, на взлётную полосу, а ставим на неё легковой автомобиль, – отметил председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

Вместе с тем администраторы и пользователи ряда городских пабликов озвучивают неверную информацию о том, куда будут направлены средства, вырученные за платные парковки. Мэрия подчёркивает: как и во всех городах, где внедрён такой сервис, деньги будут направлены на развитие и благоустройство города.

Пилотный проект по внедрению первой муниципальной парковки в Южно-Сахалинске планируется запустить в июле этого года. На ул. Дзержинского на участке от Коммунистического пр. до ул. Антона Буюклы. Горожане смогут лично протестировать новый для города сервис, сформировать своё мнение.

Пилотный проект по внедрению первой платной муниципальной парковки предполагает проведение круглых столов с экспертным сообществом и обсуждение новой для города инициативы в различных форматах. Администрация областного центра изучит общественное мнение, в том числе с использованием социального проектирования и анкеты горожанина, которую уже сейчас предложено заполнить южносахалинцам, и получит аналитику для дальнейшей проработки вопроса.

Виктор ГОРОДОВ.

Чего удалось достичь в проведении транспортной реформы:

За почти три года подвижной состав в областном центре обновлён на 80%.

Оптимизирована маршрутная сеть — её скорректировали с учётом пожеланий горожан, автобусы запустили по улицам, где общественный транспорт ранее не ходил.

Создан единый оператор — он контролирует работу общественного транспорта и обеспечивает оперативную обратную связь с пассажирами.

Интегрирован железнодорожный транспорт в городской наземный — появились транспортно-пересадочные узлы, где обладатели транспортных карт могут в течение 45 минут бесплатно пересаживаться с рельсобуса на автобус и обратно.

Введены единые проездные.

Построены современные остановочные павильоны — часть из них оснащена информационными схемами движения общественного транспорта.

Мэрия определила перечень льготных категорий горожан, которые будут ставить свои авто бесплатно: