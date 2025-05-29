Лирике все возрасты покорны

В «Воспетых островах» в разные годы мы представляли песни земляков, композиции которых значились как «Лирическая географическая», «Сахалинская зазывальная», «Курильская лирическая». Сегодня в один строй с ними встанет «Сахалинская лирическая».

Оказывается, автором музыки двух последних песен был островной композитор, в прошлом военный авиатор, ветеран боевых действий на Дальнем Востоке Леонид Никчемный. Лирические строчки о Курилах написал поэт Г. Власенко (к сожалению, не удалось узнать его полное имя). А вот автором «Сахалинской лирической» стал известный поэт и прозаик, первый лауреат областного фонда культуры Михаил Финнов. Содружество этого поэта и композитора подарило островитянам несколько песен о малой родине.

Немало лет прошло со времени написания произведения, с которым мы сегодня познакомим наших читателей. Тем не менее оно не забыто. И что особенно радует: композиция, вошедшая в 1981 году в книгу «Песни о Сахалине», понравилась детям.

В 2021 году ученики начальной образовательной школы № 6 села Троицкое разучили её для выступления на фестивале-конкурсе художественного чтения и патриотической песни «Виктория». Его инициаторами выступили региональное министерство образования и областной центр внешкольной воспитательной работы.

В творческом соревновании, которое проходило три дня, участвовало 180 школьников из десяти районов. И вокальная группа из учеников начальной школы с. Троицкого выступила весьма успешно. Видеозапись передаёт особые эмоции детей, когда они поют припев, повторяя: «А мы с тобою сахалинки, подружка верная моя!».

А вот какие комментарии появились в социальных сетях после просмотра видео: «Спасибо! Искала эту песню по всей стране, нашла в одном песеннике, приобретённом за бешеные деньги. Наталья Павленко». «Услышала эту песню впервые в юности, а нашла только сейчас. Спасибо! Маргарита Белошицкая». «Мы пели эту песню вокальной группой. Спасибо! Светлана Шапиро, Гребенюк, Бережная».

В одном из куплетов детские голоса трогательно выводят:

Над тайгою сахалинскою

Голубая высота.

Ты навеки стала близкою

Островная красота.

Строки без особого пафоса, но учат Родину любить.

Людмила Степанец.