Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 июля
- Экспедицией Сахалинского филиала АН СССР, выезжавшей в бассейн среднего течения реки Тымь, установлено, что ондатра успешно приживается на Сахалине. За полтора года её поголовье увеличилось в 10 раз. Учёные решили завезти с материка и выпустить дополнительно 200 ондатр в бассейны рек Тымь и Поронай. В Анивском районе и на мысе Крильон намечено выпустить 150 норок, а в районе озера Невское (Поронайский район) 200 енотов.
25 июля
- В прошлом году Главсахалинрыбпром и Сахалинское отделение ТИНРО провели экспедицию в районе Южно-Курильских островов, выясняя возможности лова сайры с помощью электросвета. Поисковые работы показали: такой лов сайры весьма перспективен. Интересно, что во время опытов отмечался подход в зону света и лососёвых рыб. Освещённые сети приносили больший улов, чем неосвещённые.
(Продолжение следует).