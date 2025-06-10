Поющая «нота» Ми

В своём кругу друзья называли Ульяну Милошенко Ульяной Ми. Отчего-то полное произношение её в общем-то милой фамилии им казалось скучным. Зато первый её слог, созвучный с третьей нотой октавы, по их меркам, отлично подходил для псевдонима певицы. И даже наделял её образ некой загадочностью.

Друзьям виднее, решила Ульяна, и вскоре на концертных афишах запестрел первый «нотный» слог её фамилии. На родном Сахалине это было в июне 2023 года.

Тогда же губернатор Валерий Лимаренко знакомил островитян с деятелями культуры региона, вот как он представил это новое имя в искусстве:

«Артистка Ульяна Милошенко, выступающая под псевдонимом Ульяна Ми, работает в эстрадном и патриотическом жанрах. Сама пишет песни. У неё много регалий. К примеру, она становилась призёром фестиваля «Большая история», проходившего при поддержке правительства РФ. Ульяна входит в состав жюри российских и международных конкурсов вокального мастерства и фестивалей. Она – продюсер вокального фестиваля «Голос Сахалина» и автор гимна «Дети – голос Сахалина». Сегодня певица выступает с новой программой «Время», поддерживая патриотизм и боевой дух защитников Отечества. Поёт душой».

Ульяна родилась и выросла в Холмске. Были у неё планы получить профессию юриста, но после двух лет учёбы поняла: главным делом её жизни будет музыка. С ней она подружилась с ранних лет. Окончила детскую музыкальную школу по классу «фортепиано», занималась с преподавателями вокалом и в какой-то момент ощутила, что хочет петь на сцене.

Природа не обделила Ульяну голосом. Он у неё чистый, красивый, нежный и в то же время сильный, способный зарядить публику особой энергетикой.

Есть у неё и авторские композиции.

– Я пишу песни как чувствую, это идёт от сердца, – говорит она. – Это тяжёлая внутренняя работа. Тяжёлая, прежде всего, в эмоциональном плане, потому что за каждой песней стоит что-то очень личное.

Ульяна Ми представляла наш регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», на международном LaimaVoice и не только. Самым важным для себя считает международный конкурс талантов в Анталии в 2012 году, где завоевала 1 место и гран-при.

Наша землячка живёт в Москве, работает продюсером мультимедийного контента, выступает сольно и с музыкальными коллективами, пишет песни.

Людмила Николаева.

От редакции

Ещё одна хорошая новость: уже четверо участников «Воспетых островов» в этом году побывали в Москве по приглашению команды телешоу «Привет, Андрей!». Вслед за Василием Буцеркой и Сергеем Лукьяненко вокальный талант на всю Россию продемонстрировали преподаватели Сахалинского колледжа искусств Павел Бусырев и Дмитрий Русанов. Так держать, дорогие наши земляки!