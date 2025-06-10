В Южно-Сахалинске прошёл Российско-Китайский форум

В Южно-Сахалинске 9 июня состоялось открытие и началась работа площадок первого дня Российско-Китайского межмуниципального форума. Деловое событие собрало более 120 участников, включая представителей бизнеса из Китая, Сахалинской и Амурской областей, а также Приморского края.

Форум призван наладить тесное двустороннее экономическое взаимодействие с потенциальными инвесторами и бизнес-партнёрами в различных сферах: в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и туризме.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин приветствовал участников форума, отметив, что сейчас отношения между Россией и Китаем выходят на самый высокий уровень, напомнив, что лидеры наших стран Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались в Москве в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной вой­не. Особое внимание в последние годы уделяется развитию двусторонних отношений между Сахалинской областью, Южно-Сахалинском и городами Китайской Народной Республики. Задача форума – перейти к реальным шагам в экономическом сотрудничестве.

– Сегодня наш город готов стать лучшим местом для инвестиций. Такой экономический рывок, мы считаем, у нас произошёл благодаря эффективной работе всех уровней власти под руководством губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, тесному взаимодействию с жителями и бизнес-сообществом. Мы работаем единой командой и достигаем серьёзных результатов, – сказал Сергей Надсадин. – Для разных бизнес-идей и начинаний у нас есть все необходимые ресурсы: развитая инфраструктура, и главное – готовность к сотрудничеству с надёжными партнёрами для нашего общего развития. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, новых контактов, успешных проектов и долгосрочного партнёрства!

Собравшихся также приветствовали сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, которая в видео-обращении отметила динамичное развитие Южно-Сахалинска и его роль в российско-китайском межмуниципальном сотрудничестве, а также замдиректора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИДа России Владислав Курбацкий.

О достижениях Сахалинской области, инвестиционном потенциале и инновационных проектах рассказали заместители председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев и Вячеслав Аленьков. С ответным словом выступил вице-президент Всекитайской ассоциации малых и средних предприятий гос­подин Тэн Хэсянь.

На форуме подписан ряд соглашений в сферах поддержки бизнеса и производства высококачественного оборудования: между региональным отделением «Деловой России» и Всекитайской ассоциацией малого и среднего бизнеса, а также между компаниями «HUNAN TEGOU GONGCHENG CO. LTD» и ООО «ДАО ИНВЕСТ».

10 июня работа форума продолжилась, участники посетили различные организации и предприятия Южно-Сахалинска.