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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Значительную часть коллектива горняков шахты «Долинская» составляет молодëжь. Изучая опыт мастеров угольного производства, молодые шахтëры добиваются высоких производственных показателей. НА СНИМКЕ: (слева направо) проходчик Анатолий Караваев, бригадир проходчиков Сергей Варава и бурильщик Дмитрий Давиденко, выполняющие нормы на 150 – 180 процентов. Фото Григория СОКОЛОВА.

6 марта

  • Работницы швейной фабрики областного центра перевыполнили план по выпуску валовой продукции и ассортименту. Они наладили выпуск хлопчатобумажных костюмов, ватных телогреек и брюк, школьных платьев, домашних халатов, наволочек, простыней и других швейных изделий, которые ранее не изготовлялись.
  • Областное аптекоуправление комплектует 2500 аптечек для рыбаков. В каждой – набор медицинских препаратов, градусник, перевязочные материалы. Тысячу штук приобретёт «Главсахалинрыбпром» для участников весенней путины. А ещё управление откроет аптеки во всех сезонных медпунктах облздрава.

6 марта

  • В шахтёрских посёлках непрерывно строится жильё для горняков. Они получают благоустроенные квартиры в шлакоблочных, брусчатых и сборно-щитовых домах. Только в январе – феврале в Синегорске, Шахтёрске, Тельновском и других пунктах сдано в эксплуатацию 4,5 тыс. кв. метров жилплощади. До конца года горняки Сахалина получат 45 тыс. кв. метров жилплощади.
  • Корсаковские моряки часто бывают у подшефных механизаторов местной МТС, оказывают техническую помощь. В конце прошлого года отремонтировали пульт управления, статор передвижных электростанций, отправили на станцию немало запчастей и металлических изделий. Шефы обязались отремонтировать для МТС две автомашины.

15 марта

  • Трест «Шахтострой» на улице им. Ленина областного центра возводит общежитие для студентов учительского института. По проекту в четырёхэтажном шлакоблочном здании будут комнаты для 300 студентов, библиотека, читальный зал, красный уголок, столовая, баня. Рядом с общежитием появится спортивный городок. Строители намерены сдать объект к будущему учебному году.

(Продолжение следует).

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