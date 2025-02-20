Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 марта
- Работницы швейной фабрики областного центра перевыполнили план по выпуску валовой продукции и ассортименту. Они наладили выпуск хлопчатобумажных костюмов, ватных телогреек и брюк, школьных платьев, домашних халатов, наволочек, простыней и других швейных изделий, которые ранее не изготовлялись.
- Областное аптекоуправление комплектует 2500 аптечек для рыбаков. В каждой – набор медицинских препаратов, градусник, перевязочные материалы. Тысячу штук приобретёт «Главсахалинрыбпром» для участников весенней путины. А ещё управление откроет аптеки во всех сезонных медпунктах облздрава.
6 марта
- В шахтёрских посёлках непрерывно строится жильё для горняков. Они получают благоустроенные квартиры в шлакоблочных, брусчатых и сборно-щитовых домах. Только в январе – феврале в Синегорске, Шахтёрске, Тельновском и других пунктах сдано в эксплуатацию 4,5 тыс. кв. метров жилплощади. До конца года горняки Сахалина получат 45 тыс. кв. метров жилплощади.
- Корсаковские моряки часто бывают у подшефных механизаторов местной МТС, оказывают техническую помощь. В конце прошлого года отремонтировали пульт управления, статор передвижных электростанций, отправили на станцию немало запчастей и металлических изделий. Шефы обязались отремонтировать для МТС две автомашины.
15 марта
- Трест «Шахтострой» на улице им. Ленина областного центра возводит общежитие для студентов учительского института. По проекту в четырёхэтажном шлакоблочном здании будут комнаты для 300 студентов, библиотека, читальный зал, красный уголок, столовая, баня. Рядом с общежитием появится спортивный городок. Строители намерены сдать объект к будущему учебному году.
(Продолжение следует).