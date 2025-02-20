«На свете земли лучше нету»

О себе на своей странице в интернете Сергей Кондратенко с юмором сооб­щает, что он 1963 года выпуска. Причём выпущен на свет Божий в лучшем месте страны – роддоме Южно-Сахалинска.

– Остров Сахалин вообще занимает особое место в моей жизни и творчестве, – продолжает он. – На Сахалине я родился, учился, женился и даже крестился. Там же у меня родились три дочки и первые стихотворные строчки. А уже на липецкой земле плюс к ним ещё и сынок.

Попытки перенести свои мысли на бумагу все делали в юности, у меня же это проявилось после сорока. Главные герои стишков и рассказов – простые люди. В них я нахожу всё то, что спасёт наш мир, – и красоту, и доброту, и надежду с верой и любовью. Практически всё, о чём или о ком пишу, это реальные события и люди. Это не от недостатка фантазии. Я очень впечатлительный, и настоящее, которое меня «зацепило», мне ближе космоса и прочего.

Словно в доказательство этого посыла Сергей выпустил книгу гражданской и любовной лирики под названием «Рифмуя жизнь». А недавно отдал в печать новую автобиографическую повесть «Место встречи».

В его творческом «портфеле» множество стихотворений. Среди них примерно три четверти – о малой родине. Его сердцу дороги воспоминания об учителях и друзьях детства из березняковской и новоалександровской школ. До сих пор свежи в душе юношеские романтические впечатления от походов, песен у костра под гитару, от творчества кумира Владимира Высоцкого.

По профессии Сергей Кондратенко радиомеханик по электронной аппаратуре. Работал на аэродроме в с. Старорусском. Сейчас живёт в Липецкой области, но через год-другой непременно прилетает на остров. Без него, без родных и друзей он не мыслит свою жизнь. И если накануне отъезда спросить у него, куда он собрался, земляк может ответить своим четверостишьем:

Я туда, где детства смех,

Где душа моя поёт,

Я туда, где раньше всех

Утро Родины встаёт!

И огромный электронный архив «Советского Сахалина», которым располагает и очень гордится Сергей Кондратенко, тоже связывает его с малой родиной, её историей и днём сегодняшним.

В 2022 и 2024 годах Сергей решил с помощью искусственного интеллекта положить на музыку два своих стихотворения «Сахалин мой, Сахалин» и «Сахалинцы – удивительный народ». Так появились две песни в бардовском стиле, которые пополнили коллекцию нашего проекта. Предлагаем их вашему вниманию.

Людмила Степанец.