Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 марта
- В канун 8 Марта министерство угольной промышленности СССР наградило группу сахалинок за активное участие в соревновании и достижение высоких производственных показателей. Значком «Отличник социалистического соревнования» награждены машинист подъёмника шахты № 4 С. Захарченко, машинист компрессора шахты «Октябрьская» О. Кащеева, вагонщица шахты «Южно-Сахалинская» М. Халявина и другие. Похвальными грамотами министерства отмечены 10 женщин, работающих на различных шахтах комбината.
16 марта
- Указом президиума Верховного Совета РСФСР в конце января орденами и медалями награждена 121 многодетная мать Сахалинской области. В прошлом году многодетным и одиноким матерям-островитянкам выплатили 16 700 тыс. рублей пособий.
- В Лесогорском леспромхозе ряд участков расположен на крутых склонах сопок. Трелевать отсюда древесину можно только вручную. Работники производственного отдела леспромхоза разработали систему трелёвки леса к лесовозным дорогам с помощью тросовой установки. Один конец троса длиной до 300 м закрепляется на лесосеке, а второй крепится якорем у лесовозной дороги. На ролик троса подвешивается пачка хлыстов и спускается вниз. Такая установка, впервые применённая на лесопункте «Тельновск», дала большой экономический эффект. Двое рабочих за 8 часов трелюют с крутых склонов к дороге до 30 кубометров древесины.
(Продолжение следует).