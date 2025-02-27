Четверг, 27 февраля, 2025
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Несколько месяцев назад в Южно-Сахалинске на улице имени Ленина открылся новый фирменный магазин Рыбсбыта. Работники магазина прилагают много усилий для того, чтобы снабдить жителей областного центра высококачественной рыбной продукцией, расширить её ассортимент, культурно обслужить покупателей. НА СНИМКЕ: продавец отдела штучных товаров фирменного магазина № 1 Рыбсбыта М. Горлова обслуживает покупателей. Фото Григория СОКОЛОВА.

15 марта

  • В канун 8 Марта министерство угольной промышленности СССР наградило группу сахалинок за активное участие в соревновании и достижение высоких производственных показателей. Значком «Отличник социалистического соревнования» награждены машинист подъёмника шахты № 4 С. Захарченко, машинист компрессора шахты «Октябрьская» О. Кащеева, вагонщица шахты «Южно-Сахалинская» М. Халявина и другие. Похвальными грамотами министерства отмечены 10 женщин, работающих на различных шахтах комбината.

16 марта

  • Указом президиума Верховного Совета РСФСР в конце января орденами и медалями награждена 121 многодетная мать Сахалинской области. В прошлом году многодетным и одиноким матерям-островитянкам выплатили 16 700 тыс. рублей пособий.
  • В Лесогорском леспромхозе ряд участков расположен на крутых склонах сопок. Трелевать отсюда древесину можно только вручную. Работники производственного отдела леспромхоза разработали систему трелёвки леса к лесовозным дорогам с помощью тросовой установки. Один конец троса длиной до 300 м закрепляется на лесосеке, а второй крепится якорем у лесовозной дороги. На ролик троса подвешивается пачка хлыстов и спускается вниз. Такая установка, впервые применённая на лесопункте «Тельновск», дала большой экономический эффект. Двое рабочих за 8 часов трелюют с крутых склонов к дороге до 30 кубометров древесины.

(Продолжение следует).

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