С сердцами сахалинцев в унисон

Вениамин Ким – один из самых известных бардов Сахалина. Председатель организационного комитета областного фестиваля авторской песни «АПОстров», который ежегодно собирает многочисленных поклонников и участников общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Вениамин – лауреат всероссийского Грушинского и региональных фестивалей авторской песни, а также Первого московского открытого слёта бардовского движения «Чтобы наши песни пели как свои».

В начале марта прошлого года этот слёт собрал более 200 талантливых авторов-исполнителей из России и Белоруссии по линии фонда Олега Митяева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И наш земляк по итогам этого творческого состязания получил приглашение выступить на всероссийском Ильменском фестивале бардов на Южном Урале.

В начале декабря 2021 года в «Воспетых островах» мы представляли две работы южносахалинца – «Географическая» и «Мы прошагали 8 сотен километров». Но время идёт, появляются новые треки как отклик на события, волнующие страну, земляков и самого барда. Его впечатления и эмоции выливаются сначала в тексты, а затем в мелодии, гармонично их дополняющие.

Недавно Вениамин Ким записал альбом «Сахалин – это я». Не сочтите такое название высокопарным. Оно родилось у автора не от самовлюблённости. Просто он настолько сроднился с островом, где появился на свет, вырос и состоялся как личность, что вправе поставить даже не тире в названии альбома, а знак равенства.

Нашу музыкальную коллекцию сегодня пополняет его новое сочинение «Сердце сахалинца». Примечательно, что аудио­запись этого трека, как и другого («Лета не будет»), выполнена в двух вариантах: в исполнении самого автора и в исполнении губернатора Валерия Лимаренко. Как известно, глава региона с юношеских лет поклонник бардовской песни, на досуге играет на гитаре и поёт.

Удачная запись клипа на песню Юрия Визбора «Я бы новую жизнь…» и издание в 2024 году альбома песен известных бардов в исполнении главы региона подогрели интерес земляков к творчеству Валерия Игоревича. На этот раз ему по душе пришлись не лишённые романтического флёра новые песни Вениамина Кима. С одной из них – «Сердце сахалинца» – мы сегодня знакомим наших читателей.

Людмила Степанец.