Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 января
- Рыбозавод «Калинино» активно готовится к весенней путине: пошито 8 ставных неводов, посажено 900 ставных сетей, отремонтирован несамоходный флот. Приведены в порядок чановое хозяйство и технологический инвентарь, установлено два рыбонасоса на новый 25-тонный кунгас. Отлично трудятся столяр Запорожец, плотники Вишняков и Кузин.
- На Анивском рыбокомбинате завершилось строительство цехов тузлучного и бочкового посола. К весенней путине будет сдан в эксплуатацию холодильник на 100 т рыбы. В 1954 году здесь заработает электростанция, значительно расширится консервный завод за счёт нового разделочного цеха и современной поточной линии. Это позволит предприятию вдвое увеличить выпуск продукции.
- На южно-сахалинском кирпичном заводе № 1 построено и сдано в эксплуатацию туннельное сушило. Подобного сооружения нет пока ни на одном кирпичном заводе Сахалина. Оно позволяет предприятию перейти на круглогодичную работу и увеличить выпуск кирпича на 1,5 млн штук в год.
7 января
- В конце 1952 года нефтяникам Охи выплачено единовременное вознаграждение за выслугу лет в сумме 10 600 тыс. рублей. По предварительным подсчётам, в объединении «Дальнефть» сумма вознаграждения за 1953 год составит более 11 млн рублей. Свыше 1 млн начислено коллективу Охинского нефтепромысла. Здесь многие рабочие получают по 4 – 5 тыс. рублей.
- Только год заведует свиноводческой фермой колхоза «Серп и молот» Александровского района тов. Неплюев. Но он добился замечательных успехов. Применяя передовые методы содержания животных, от закреплённой за ним группы свиноматок он получил и сохранил 311 поросят вместо 224 по плану. За успехи правление колхоза выдало Неплюеву 17 поросят в счёт дополнительной платы.
14 января
- В кинотеатре «Утёс» г. Чехова прошёл кинофестиваль, посвящённый дружбе народов СССР. Более 6 тыс. зрителей посмотрели картины «Богдан Хмельницкий», «В степях Украины», «Тарас Шевченко» и другие.
16 января
- Мощными океанскими сейнерами и средними рыболовными траулерами пополняется рыболовный флот области. На сахалинских верфях будет изготовлено самоходных судов вдвое больше прошлогоднего. На рыбном промысле широкое применение получат электросвет, гидроакустика, глубоководные тралы. До 50% всей рыбы будет добываться активным ловом. В 1954 году на предприятиях объединения «Сахалинрыба» намечено построить 12 холодильников, 4 новых консервных завода, ввести в эксплуатацию 20 цехов механизированного тузлучного посола.
(Продолжение следует).