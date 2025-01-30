К Антону Павловичу Чехову на именины

Подарками, докладами, спектаклями отметили островитяне 165-летие любимого писателя.

Вьюжным и снежным выдался в этом году юбилейный день рождения Антона Павловича Чехова. Но циклонические препоны не помешали состояться XXVIII Чеховским чтениям, на которые прибыли знатоки творчества классика. Только вот региональную юношескую конференцию «Чехов и Сахалин» организаторы юбилейных торжеств перенесли на другую дату.

Отметить значимое событие интересными докладами, пообщаться, обменяться опытом, завести новые дружеские контакты пожелал собравшимся заместитель председателя правительства Владимир Ющук. А ректор СахГУ Александр Самардак, для которого такое мероприятие было внове, сообщил, что непременно послушает несколько докладов студентов и преподавателей вуза. И заодно поделился новостями. В октябре в Южно-Сахалинске пройдёт литературный фестиваль с участием известных писателей России. В городе появится постоянно действующая писательская резиденция. Здесь мастера слова станут заниматься с пишущей творческой молодёжью, причём не только Дальнего Востока, но и других регионов России. Им в помощь будет свёрстана и образовательная программа для подготовки писателей нового поколения.

Символично, что в День рождения Антона Павловича председатель регионального отделения Союза художников России Владимир Чеботарёв передал в дар музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» копию бюста писателя и скульптуру каторжанина-тачечника. А директор этого музея Евгения Фирсова дала старт IV конкурсу «Сахалин о Чехове» для профессиональных и начинающих художников. В сентябре по итогам творческого состязания откроется выставка. Автора-победителя ждёт достойный приз – издание полного каталога его художественных работ.

Чеховский музей в областном центре – единственный в стране обладатель самой большой коллекции книг «Остров Сахалин» на разных языках. Его уже посетило около 1 млн человек. Фонды этого учреждения культуры пополняются. Появляются новые исследования, делаются открытия, меняется отношение к литературному восприятию музея. Словом, пришла пора создать его новый облик. Есть уже и концепция его будущих экспозиций, ведётся работа над художественным проектом.

Не раскрывая подробности, скажем, что уже вход в музей станет входом в чеховскую книгу. Посетители будут гулять между страниц текста в пространстве первого этажа, перемещаться по главам, читать путевые записки с любой страницы, оставлять закладки, перечитывать забытые эпизоды. Если первый раздел экспозиции будет посвящён тексту писателя, то второй – контексту. Он охватит всю историю путешествия Чехова на Сахалин и обратно, тематические постановки, кинофильмы, лекции. На втором этаже разместятся библиотека и театр, витрины с коллекциями…

На XXVIII чтениях прозвучало около полусотни филологических, исторических, краеведческих докладов. Участники научной конференции стали первыми посетителями выставки «Остров Сахалин» на карте мира». Их вниманию были предложены экскурсии по экспозициям «Достоевский: в сердце Сибири (по мотивам «Записок из Мёртвого дома») и «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея».

А завершился день рождения писателя спектаклем «Шведская спичка» на Новой сцене Чехов-центра.

– В общем, сахалинцы, как всегда, продемонстрировали столичный уровень подготовки научной конференции, – таково резюме профессора Уральского государственного педагогического университета, доктора филологических наук Александра Кубасова. А ему, участнику трёх сахалинских Чеховских чтений, много чего повидавшему, есть с чем сравнивать. Александр Васильевич убеждён: такие встречи и научные исследования – дело живое, востребо­ванное, интересное и перспективное.

Людмила Николаева.