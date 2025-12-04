Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

10 июля
- Океанский теплоход «Норильск» доставил в Северо-Курильск более 300 посылок, 1560 писем и бандеролей из различных городов и населённых пунктов Родины. 89 жителей Северных Курил являются подписчиками собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма, произведений русских и зарубежных писателей. В этой почте прибыли тома произведений Николая Гоголя, Александра Пушкина, Фёдора Гладкова.
- За последние четыре года в нашей области сдано в эксплуатацию 545 тыс. кв. м жилплощади. Индивидуальные застройщики возвели около 5 тыс. новых домов. В больших размерах ведётся культурно-бытовое строительство. За 1951 – 1954 годы возведены 42 новые школы, выстроено 11 клубов и кинотеатров, более 120 предприятий торговли и общественного питания, 30 бань, 36 детских садов и яслей, открыто 205 новых лечебных учреждений. На эти цели израсходовано около 10 млн рублей.
12 июля
- Нормативно-исследовательская станция объединения «Дальнефть» выпустила брошюру, популяризирующую опыт передовых бульдозеристов тов. Воскобойникова, Тихонова и Новикова. Автор брошюры инженер Горюшко подробно анализирует для читателей их работу.
- Рыбкоопы области заготовили в этом году яиц больше, чем в прошлом. План закупок выполнен на 170%. Яйцо направляется в первую очередь в детские и лечебные учреждения.
14 июля
- Партбюро и шахтком шахты № 6 Углегорского района организовали выпуск световой газеты. Редколлегия готовит её на отходах киноленты и выпускает перед каждым сеансом. Световая газета рассказывает о соревновании между участками и шахтёрами, критикует нерадивых работников. Газета пользуется большой популярностью у горняков.
- В Шахтёрске открылся новый клуб ДОСААФ, где работает несколько секций. Их активно посещают горняки, особенно спортсмены-мотоциклисты, проявляющие интерес к изучению автомотодела.
21 июля
- Александровский колхозный рынок изобилует свежими овощами – зелёным луком, ранней капустой, редисом. Овощной ларёк местного колхоза «Труд» торгует мёдом и огурцами, под которые отведены более 3 га и сотни парниковых рам. Хороший урожай зеленцов вырастил знатный парниковод Ли Ян Шун.
