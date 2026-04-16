Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июня
- Из Корсакова на Северные Курилы выходят на промысел трески 60 средних рыболовных ботов, РБ-80 и сейнеров. Такая экспедиция организуется Главсахалинрыбпромом впервые. До осени экспедиционники должны выловить свыше 60 тыс. ц рыбы, главным образом трески. Каждый рыбокомбинат, посылающий суда в экспедицию, организует на берегу приёмные базы. Сдавать уловы рыбаки будут также на рефрижераторы.
- В Холмске растут ряды спортсменов. Здесь действуют 7 спортивных обществ, около 30 низовых физкультурных коллективов, объединяющих свыше 4 тыс. человек. В одной лишь шахматно-шашечной секции состоит 2 тыс. спортсменов. Есть 10 волейбольных, 9 футбольных, 6 баскетбольных и 4 городошных команды.
10 июня
- В Горнозаводской горнопромышленной школе № 4 состоялся очередной выпуск. 109 юношей получили специальности забойщиков, проходчиков, помощников машиниста электровоза, электрослесарей и шахтных мотористов. Они вольются в славный отряд сахалинских горняков. Большинство учащихся уже сдали госэкзамены. Группы каменщиков и печников проходят практику. Горнозаводская школа уже подготовила для шахт Сахалина более 600 молодых квалифицированных рабочих.
- На причале Александровского торгового порта стоит, поблёскивая на солнце свежей краской, пассажирский катер. Это красивое комфортабельное судно получено портовиками в конце навигации прошлого года. Сейчас оно вступило в эксплуатацию. У катера четыре салона, два на палубе – носовой и кормовой, два в трюмах, радиостанция, комнаты для буфета и библиотеки. В салонах мягкие кресла и диваны. Судно совершило пробный рейс в порт Ванино и теперь поставлено на обслуживание местных пассажирских линий. Первый рейс катер совершил на линии Мгачи – Александровск – Хоэ. Следующий рейс: Александровск – Октябрьская – Широкая Падь.
14 июня
- На Центральной улице г. Чехова открылся новый универмаг рыбкоопа. Для него выстроено капитальное шлакоблочное здание. В магазине, рассчитанном на четыре рабочих места, есть отделения готового платья, тканей, трикотажа, обуви и парфюмерии.
(Продолжение следует).